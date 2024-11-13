Tuyển Kinh Doanh Online thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Đăng bài bán hàng lên các kênh bán hàng: Facebook, Tiktok, Shoppe, Lazada
Tìm kiếm khách hàng mới trên các trang mạng xã hội
Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng
Lên đơn hàng trên CRM
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng và bán hàng trên các trang mạng xã hội
Có kênh bán hàng là một lợi thế
Khả năng giao tiếp tốt
Ứng viên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (6.000.000 - 8.000.000 triệu/tháng) + hoa hồng(10-25%)
Làm việc online tại nhà
Ký hợp đồng lao động chính thức được tham gia BHXH
Môi trường làm việc hòa đồng chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
