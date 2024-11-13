Tuyển Kinh Doanh Online thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Đăng bài bán hàng lên các kênh bán hàng: Facebook, Tiktok, Shoppe, Lazada

Tìm kiếm khách hàng mới trên các trang mạng xã hội

Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng

Lên đơn hàng trên CRM

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng và bán hàng trên các trang mạng xã hội

Có kênh bán hàng là một lợi thế

Khả năng giao tiếp tốt

Ứng viên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội

Quyền Lợi

Lương cứng (6.000.000 - 8.000.000 triệu/tháng) + hoa hồng(10-25%)

Làm việc online tại nhà

Ký hợp đồng lao động chính thức được tham gia BHXH

Môi trường làm việc hòa đồng chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

