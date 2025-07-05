Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Số 99 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tiếp nhận Data Leads:
Nhận những data leads đã được sàng lọc và phân loại bởi bộ phận Marketing.
Kiểm tra nhanh các thông tin cơ bản và phân tích tính tiềm năng của từng Leads.
Liên Hệ & Đặt Lịch Hẹn:
Liên hệ trực tiếp với khách hàng qua điện thoại hay ứng dụng nhắn tin để làm sáng tỏ nhu cầu và thiết lập cuộc hẹn khảo sát hiện trạng.
Ghi nhận thông tin khách hàng và đặt lịch hẹn khảo sát trọn vẹn.
Khảo Sát Hiện Trạng Tại Hiện Trường:
Thực hiện khảo sát tại công trường, bao gồm:
Đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kiểm tra phụ tải với ampe kềm.
Đo đạc kích thước mái, tính toán diện tích, đo chiều dài dây DC/AC/PE bằng thước laser.
Sử dụng Drone (nếu có điều kiện) để ghi nhận hình ảnh toàn cảnh mái nhà nhằm phục vụ cho quá trình đánh giá và thiết kế hệ thống.
Ghi nhận số liệu một cách chính xác và chuyên nghiệp.
Tư Vấn & Lập Báo Giá:
Sử dụng ứng dụng báo giá trên smartphone/tablet để nhập số liệu khảo sát hiện trường ngay tại thời điểm gặp khách hàng.
Tư vấn khách hàng về các giải pháp năng lượng mặt trời phù hợp (bao gồm cả sản phẩm trả thẳng và sản phẩm chuyển đổi trả chậm).
Đồng thời, đưa ra giải pháp thiết kế ban đầu dựa trên dữ liệu khảo sát và yêu cầu của khách hàng.
Đàm Phán & Ký Kết Hợp Đồng:
Đàm phán và thương lượng các điều khoản hợp đồng sao cho vừa đảm bảo lợi ích của khách hàng vừa tối ưu biên lợi nhuận cho công ty.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức & Kinh nghiệm:
Có kiến thức cơ bản về hệ thống điện mặt trời và các yếu tố kỹ thuật liên quan (ví dụ: hiểu nguyên tắc hoạt động của tấm pin và inverter).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật hoặc tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
Kỹ năng:
Giao tiếp tốt, thái độ chuyên nghiệp và khả năng thuyết phục.
Kỹ năng sử dụng công cụ đo đạc (ampe kềm, thước laser) – có thể được đào tạo thêm nếu ứng viên có động lực học hỏi.
Sử dụng thành thạo smartphone/tablet, kỹ năng nhập liệu nhanh và xử lý thông tin qua ứng dụng báo giá.
Tư duy logic và khả năng tính toán sơ bộ giúp lập báo giá nhanh chóng tại hiện trường.
Phong cách làm việc:
Chủ động, tự tin và có tinh thần “all‐in‐one”; chịu trách nhiệm trọn gói từ tiếp nhận data đến ký hợp đồng.
Tinh thần cầu tiến, không ngại học hỏi và áp dụng các công nghệ mới (như sử dụng drone để khảo sát, ứng dụng CRM hiện đại).

Tại CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản cạnh tranh từ 15 triệu + hoa hồng theo doanh số và KPI.
Thưởng: Thưởng theo thành tích cá nhân và kết quả KPI.
Thu nhập trung bình: từ 20 - 40 triệu.
Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của COCO SOLAR.
Cơ hội phát triển: Cơ hội đào tạo, thăng tiến trong môi trường năng động của COCO SOLAR nơi sự sáng tạo, đóng góp được ghi nhận và khen thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 179, MARKET STR, SUNRISE L KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

