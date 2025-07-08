Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, sảnh A, chung cư Ecolife Tây Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xây dựng và quản lý các kênh social của công ty (facebook/tiktok/website)

Cùng bộ phận tuyển dụng lên kế hoạch, viết content và thiết kế ấn phẩm cho chiến dịch Marketing phục vụ tuyển dụng

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng

Đánh giá hiệu quả công việc qua các chỉ số về hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc full-time

Có kĩ năng thiết kế hình ảnh truyền thông, edit video, làm slide cho bộ phận nhân sự

Ưu tiên tuyển nam

Có laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần tinh thần cầu tiến, học hỏi nhanh

Tư duy trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng \"Say Yes\" với mọi thử thách!

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:

Lương cứng TTS: 6.5 triệu + 200.000 chuyên cần

Cơ hội lên Nhân viên chính thức với mức thu nhập 8 - 10 triệu chỉ sau 3 - 6 tháng.

Lộ trình phát triển rõ ràng:

Tuần 1: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu 7 ngày – nắm bắt mọi kiến thức, kỹ năng tuyển dụng từ A-Z.

Từ tuần 2: Thực chiến ngay – tuyển dụng các vị trí thực tế tại công ty.

Sau 3 - 6 tháng: Đánh giá năng lực và review lên Nhân viên chính thức.

Sau 1 năm: Tự tin trở thành chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp, làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đào tạo từ con số 0 – Không lo thiếu kinh nghiệm!

Quy trình hành chính nhân sự của doanh nghiệp E-commerce đa quốc gia.

Mindset ứng dụng công nghệ AI, tự động hóa vào quá trình tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ, gửi email tự động, đặt lịch PV tự động và tối ưu hiệu suất công việc

Thành thạo kỹ năng tuyển dụng, hành chính, truyền thông quảng cáo, tổ chức sự kiện và đào tạo nội bộ.

Được tham gia các khóa học đào tạo phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân liên tục.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Thưởng lễ, Tết,…, lương tháng 13.

Phòng đa năng kết hợp Đào tạo và giải trí với bàn Bi-a, Tivi thông minh tích hợp máy chơi game...

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Bộ lao động.

Tham gia vào các hoạt động phong trào, nghỉ mát, teambuilding, các CLB (bóng đá, chạy, bơi, yoga, boardgame...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

