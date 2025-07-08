Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Truyền thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, sảnh A, chung cư Ecolife Tây Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xây dựng và quản lý các kênh social của công ty (facebook/tiktok/website)
Cùng bộ phận tuyển dụng lên kế hoạch, viết content và thiết kế ấn phẩm cho chiến dịch Marketing phục vụ tuyển dụng
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng
Đánh giá hiệu quả công việc qua các chỉ số về hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc full-time
Có kĩ năng thiết kế hình ảnh truyền thông, edit video, làm slide cho bộ phận nhân sự
Ưu tiên tuyển nam
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần tinh thần cầu tiến, học hỏi nhanh
Tư duy trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng \"Say Yes\" với mọi thử thách!

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:
Lương cứng TTS: 6.5 triệu + 200.000 chuyên cần
Cơ hội lên Nhân viên chính thức với mức thu nhập 8 - 10 triệu chỉ sau 3 - 6 tháng.
Lộ trình phát triển rõ ràng:
Tuần 1: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu 7 ngày – nắm bắt mọi kiến thức, kỹ năng tuyển dụng từ A-Z.
Từ tuần 2: Thực chiến ngay – tuyển dụng các vị trí thực tế tại công ty.
Sau 3 - 6 tháng: Đánh giá năng lực và review lên Nhân viên chính thức.
Sau 1 năm: Tự tin trở thành chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp, làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Đào tạo từ con số 0 – Không lo thiếu kinh nghiệm!
Quy trình hành chính nhân sự của doanh nghiệp E-commerce đa quốc gia.
Mindset ứng dụng công nghệ AI, tự động hóa vào quá trình tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ, gửi email tự động, đặt lịch PV tự động và tối ưu hiệu suất công việc
Thành thạo kỹ năng tuyển dụng, hành chính, truyền thông quảng cáo, tổ chức sự kiện và đào tạo nội bộ.
Được tham gia các khóa học đào tạo phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân liên tục.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Thưởng lễ, Tết,…, lương tháng 13.
Phòng đa năng kết hợp Đào tạo và giải trí với bàn Bi-a, Tivi thông minh tích hợp máy chơi game...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Bộ lao động.
Tham gia vào các hoạt động phong trào, nghỉ mát, teambuilding, các CLB (bóng đá, chạy, bơi, yoga, boardgame...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-thu-nhap-6-5-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job362526
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH ART NATURE
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông 5S Consulting & Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu 5S Consulting & Media
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Kombo
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần King&Queen Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần King&Queen Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH BKG VINA
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Mega Sun
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm