Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, sảnh A, chung cư Ecolife Tây Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Xây dựng và quản lý các kênh social của công ty (facebook/tiktok/website)
Cùng bộ phận tuyển dụng lên kế hoạch, viết content và thiết kế ấn phẩm cho chiến dịch Marketing phục vụ tuyển dụng
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng
Đánh giá hiệu quả công việc qua các chỉ số về hàng ngày, tuần, tháng.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm việc full-time
Có kĩ năng thiết kế hình ảnh truyền thông, edit video, làm slide cho bộ phận nhân sự
Ưu tiên tuyển nam
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần tinh thần cầu tiến, học hỏi nhanh
Tư duy trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng \"Say Yes\" với mọi thử thách!
Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn:
Lương cứng TTS: 6.5 triệu + 200.000 chuyên cần
Cơ hội lên Nhân viên chính thức với mức thu nhập 8 - 10 triệu chỉ sau 3 - 6 tháng.
Lộ trình phát triển rõ ràng:
Tuần 1: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu 7 ngày – nắm bắt mọi kiến thức, kỹ năng tuyển dụng từ A-Z.
Từ tuần 2: Thực chiến ngay – tuyển dụng các vị trí thực tế tại công ty.
Sau 3 - 6 tháng: Đánh giá năng lực và review lên Nhân viên chính thức.
Sau 1 năm: Tự tin trở thành chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp, làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Đào tạo từ con số 0 – Không lo thiếu kinh nghiệm!
Quy trình hành chính nhân sự của doanh nghiệp E-commerce đa quốc gia.
Mindset ứng dụng công nghệ AI, tự động hóa vào quá trình tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ, gửi email tự động, đặt lịch PV tự động và tối ưu hiệu suất công việc
Thành thạo kỹ năng tuyển dụng, hành chính, truyền thông quảng cáo, tổ chức sự kiện và đào tạo nội bộ.
Được tham gia các khóa học đào tạo phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân liên tục.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Thưởng lễ, Tết,…, lương tháng 13.
Phòng đa năng kết hợp Đào tạo và giải trí với bàn Bi-a, Tivi thông minh tích hợp máy chơi game...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Bộ lao động.
Tham gia vào các hoạt động phong trào, nghỉ mát, teambuilding, các CLB (bóng đá, chạy, bơi, yoga, boardgame...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
