Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm kiếm, khai thác data khách hàng có nhu cầu về thiết kế và thi công nội thất.

Tư vấn sản phẩm, đàm phán và chốt hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng cũ - phát triển khách hàng mới.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, thiết kế để lên báo giá và ký hợp đồng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Có kinh nghiệm sale và chăm sóc khách hàng cao cấp (ưu tiên kinh nghiệm từ 3 năm trở lên)

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin trong giao tiếp, thuyết trình trước khách hàng

Chịu được áp lực trong công việc, hiệu quả cao

Am hiểu các vật liệu, thiết bị trong ngành nội thất

Yêu cầu từ 25 tuổi -35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương không giới hạn - càng chăm chỉ càng có thành quả (LCB 10-12 triệu + hh + thưởng)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7

Giờ làm: 08h30 – 17h30 và thứ 7 làm từ 8h30 - 16h30 (bao gồm nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Nghỉ CN; lễ tết; nghỉ phép

Được tham gia BHXH đầy đủ các hoạt động teambuilding, du lịch

Tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

