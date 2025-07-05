Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tìm kiếm, khai thác data khách hàng có nhu cầu về thiết kế và thi công nội thất.
Tư vấn sản phẩm, đàm phán và chốt hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng cũ - phát triển khách hàng mới.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, thiết kế để lên báo giá và ký hợp đồng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Có kinh nghiệm sale và chăm sóc khách hàng cao cấp (ưu tiên kinh nghiệm từ 3 năm trở lên)
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin trong giao tiếp, thuyết trình trước khách hàng
Chịu được áp lực trong công việc, hiệu quả cao
Am hiểu các vật liệu, thiết bị trong ngành nội thất
Yêu cầu từ 25 tuổi -35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương không giới hạn - càng chăm chỉ càng có thành quả (LCB 10-12 triệu + hh + thưởng)
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7
Giờ làm: 08h30 – 17h30 và thứ 7 làm từ 8h30 - 16h30 (bao gồm nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Nghỉ CN; lễ tết; nghỉ phép
Được tham gia BHXH đầy đủ các hoạt động teambuilding, du lịch
Tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
