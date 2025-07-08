Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Mức lương 5 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự (được đào tạo)

- Quản lý, trình ký hợp đồng nhân sự (được đào tạo)

- Cập nhật thông tin nhân sự lên phần mền nhân sự (được đào tạo)

- Các công việc khác do quản lý giao.

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, thật thà, giao tiếp khéo léo và cầu tiến

Yêu thích mỹ phẩm, Spa làm đẹp.

Ưu tiên làm được Fulltime

Tốt nghiệp các trưởng cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, luật...

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4.000.000 + PC ăn 30.000đ/ngày

- Được đào tạo tuyển dụng đa dạng vị trí: khối Back Office, Cửa hàng, LĐPT,...

- Có lộ trình đào tạo rõ ràng

- Được đào tạo các kiến thức về Nhân sự

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Được cân nhắc lên làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

