Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng và mở rộng địa bàn, khách hàng tiềm năng, tập trung vào các dự án CNTT, khách hàng trong khối Nhà nước. Quản lý, khai thác và phát triển tập khách hàng có sẵn của công ty. Tiếp thị và bán các sản phẩm của công ty để đạt KPIs về định mức doanh thu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được sự hài lòng của khách hàng.. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí kinh doanh (Ưu tiên có kn trong lĩnh vực IT và y tế) Kỹ năng giao tiếp tốt; Làm việc theo đội nhóm, có tinh thần hợp tác. Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu;
Tại Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 15.000.000 đồng / tháng trở lên + Lương thưởng KPI (Thỏa thuận theo năng lực ứng viên) Thời gian làm việc: 8h00 – 12h00 và 13h30 – 17h30 (Thứ 2 – Thứ 6)+ thời gian làm việc theo yêu cầu công việc Đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định của nhà nước. Hưởng chế độ phúc lợi hàng năm của Công ty cho bản thân và gia đình: du lịch, hiếu hỷ.... Thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghề nghiệp. Công ty tạo mọi điều kiện để nhân viên có cơ hội thăng tiến phát huy tốt nhất khả năng của mình, giúp nhân viên tìm được vị trí công việc phù hợp với năng lực. Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng và gắn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa Mỹ Đình Plaza 2, Số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Nam Từ Liêm 2, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

