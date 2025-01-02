Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)
- Hưng Yên:
- Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Thiết lập hàng rào an toàn hoặc những trang thiết bị cần thiết tại công trường
- Thực hiện kiểm tra hiện trường để đảm bảo rằng công nhân tại công trường tuân thủ nội quy về an toàn.
- Kiểm tra, sắp xếp vật tư, vật liệu tại công trường tuân thủ với quy định an toàn.
- Họp phổ biến an toàn công trường hằng ngày.
- Chịu trách nhiệm bổ sung những biển báo an toàn hoặc nâng cao an toàn tại khu vực mình chịu trách nhiệm.
- Báo cáo cho quản lý dự án, chỉ huy trưởng hằng ngày.
- Chấp hành nội quy công ty
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, cơ khí, An toàn lao động.
Có chứng chỉ an toàn lao động, bảo hộ lao động
Trung thực, nhiệt tình, tự tin, kỹ năng giao tiếp, huấn luyện tốt
Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
·Nghỉ Lễ tết theo quy định của Nhà Nước.
·Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
·Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
·Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên
·Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
·Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
·Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)
