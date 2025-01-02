Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

- Thiết lập hàng rào an toàn hoặc những trang thiết bị cần thiết tại công trường

- Thực hiện kiểm tra hiện trường để đảm bảo rằng công nhân tại công trường tuân thủ nội quy về an toàn.

- Kiểm tra, sắp xếp vật tư, vật liệu tại công trường tuân thủ với quy định an toàn.

- Họp phổ biến an toàn công trường hằng ngày.

- Chịu trách nhiệm bổ sung những biển báo an toàn hoặc nâng cao an toàn tại khu vực mình chịu trách nhiệm.

- Báo cáo cho quản lý dự án, chỉ huy trưởng hằng ngày.

- Chấp hành nội quy công ty

Ít nhất 1 - 2 năm giám sát công tác An toàn lao động tại các công trường xây dựng, đặc biệt những dự án nhà cao tầng.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, cơ khí, An toàn lao động.

Có chứng chỉ an toàn lao động, bảo hộ lao động

Trung thực, nhiệt tình, tự tin, kỹ năng giao tiếp, huấn luyện tốt

Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

·Nghỉ Lễ tết theo quy định của Nhà Nước.

·Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

·Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

·Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên

·Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

·Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

·Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)

