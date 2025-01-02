Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Thiết lập hàng rào an toàn hoặc những trang thiết bị cần thiết tại công trường
- Thực hiện kiểm tra hiện trường để đảm bảo rằng công nhân tại công trường tuân thủ nội quy về an toàn.
- Kiểm tra, sắp xếp vật tư, vật liệu tại công trường tuân thủ với quy định an toàn.
- Họp phổ biến an toàn công trường hằng ngày.
- Chịu trách nhiệm bổ sung những biển báo an toàn hoặc nâng cao an toàn tại khu vực mình chịu trách nhiệm.
- Báo cáo cho quản lý dự án, chỉ huy trưởng hằng ngày.
- Chấp hành nội quy công ty

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 - 2 năm giám sát công tác An toàn lao động tại các công trường xây dựng, đặc biệt những dự án nhà cao tầng.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, cơ khí, An toàn lao động.
Có chứng chỉ an toàn lao động, bảo hộ lao động
Trung thực, nhiệt tình, tự tin, kỹ năng giao tiếp, huấn luyện tốt

Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
·Nghỉ Lễ tết theo quy định của Nhà Nước.
·Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
·Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
·Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên
·Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
·Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
·Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

