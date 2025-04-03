Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Bình Thuận thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Dự án Chung cư sông Cà Ty, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước

Lập dự toán, bóc tách khối lượng.

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho các dự án.

Giám sát thi công các công trình.

Thực hiện công tác báo cáo, nghiệm thu.

Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, hoàn công.

Kiểm soát, cảnh báo tiến độ thực hiện ngày/tuần/tháng .

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên môn: Cấp thoát nước

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cấp thoát nước.

Các chứng chỉ cần có: bằng tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Các yêu cầu khác: phỏng vấn trực tiếp.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thoả thuận (Lương cứng: từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/ tháng)

Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch 1 lần/năm, thưởng lễ tết, lương Tháng 13 và chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, đồng phục, xăng xe, chế độ riêng cho Cấp quản lý,...

Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.

Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

Các chế độ Công đoàn (sinh nhật, hiếu, hỉ, đau ốm, thai sản,...).

Được tăng lương theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

