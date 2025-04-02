Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Là cầu nối giữa khách hàng, đội dự án và các bộ phận liên quan dự án để trao đổi, Q&A, truyền đạt các chỉ thị, yêu cầu của khách hàng cho team ở offshore.
Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật và cùng thực hiện công việc với khách hàng từ công đoạn định nghĩa yêu cầu, thiết kế, phát triển.
Cùng với team ở offshore tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh.
Lên kế hoạch và giám sát tiến độ thực hiện dự án.
Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi bàn giao cho khách hàng.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Quản lý dự án/BrSE hoặc có kinh nghiệm IT Comtor từ 3 năm
Tiếng Nhật sử dụng thành thạo (trình độ N1/N2).
Kinh nghiệm tạo tài liệu thiết kế (Basic Design, Detail Design).
Có kiến thức và kinh nghiệm về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án.
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý dự án như Microsoft Project, JIRA và Trello
Nắm chắc kiến thức và kinh nghiệm về các phương pháp Agile và Waterfall.
Có khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển nhân viên trong nhóm dự án.
Khả năng chịu đựng áp lực công việc và đáp ứng các thời hạn dự án.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp ĐH, hoặc có bằng FE, IT passport là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25-45Triệu VNĐ/Tháng.
Thử việc full lương.
Bonus 06 tháng /lần (theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh).
Thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.
Đóng BHXH theo quy định luật LĐVN, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.
React Plus healthcare sau 6 tháng làm việc.
Tham gia các hoạt động tea break hàng ngày, event sôi động, các hoạt động thể thao như bóng đá, game, open talk hàng tháng.
Teambuilding 4 tháng/lần, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Golden Field, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

