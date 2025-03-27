Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Làm Kỹ sư cầu nối cho đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật.
Hiểu nội dung dự án, thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với khách hàng và truyền đạt đầy đủ yêu cầu dự án cho đội Việt Nam.
Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý.
Thực hiện testing, verify bugs theo yêu cầu của công việc.
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ít nhất 2 năm trở lên và ưu tiên có 03 năm kinh nghiệm làm lập trình viên (developer) hoặc QA, BA.
Tiếng Nhật tương đương N2, giao tiếp tốt. Có thể đọc, viết specs, bản thiết kế bằng tiếng Nhật.
Có tư duy logic tốt, có khả năng trao đổi, trình bày tốt;
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;
Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;
Review lương 1 - 2 lần/năm hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;
Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);
Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).
Bonus chi phí khi lấy các chứng chỉ IT, phát triển chuyên môn.
Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim, chơi game...
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm tại bệnh viện lớn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
