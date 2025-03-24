Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Mức lương
Đến 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 60 Triệu
Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án ở Việt Nam
Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản thông qua các buổi meeting: giao tiếp, thương lượng, đàm phán và phân tích các yêu cầu của dự án...và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.
Hỗ trợ các thành viên trong dự án về mặt quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật ...
Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu dự án
Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình ngôn ngữ bất kỳ
Có kiến thức về quản lý dự án, UV có kinh nghiệm quản lý dự án là điểm cộng lớn
Tiếng Nhật thành thạo, giao tiếp lưu loát. Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có kinh nghiệm quản lý offshore.
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: lên tới 60.000.000 VNĐ.
Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc
Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.
Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
