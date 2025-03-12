Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Phòng 1, 77/2 đường đồng khởi, kp 3, p.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai - 40 Trần Phú, thành phố Nha Trang, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách triển quản lý an toàn thi công toàn bộ công trình đối với công trình, chịu trách nhiệm cao nhất đối với tất cả các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi công xây dựng của công trình.

Chịu trách nhiệm trước Phó chỉ huy trưởng.

Các công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Có chứng chỉ đào tạo Vệ sinh an toàn lao động (tất cả chứng chỉ phải còn hiệu lực sử dụng).

. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng ≥ 03 năm.

. Có khả năng triển khai, kiểm soát, đánh giá hệ thống an toàn lao động của công trình, thiết lập biện pháp thi công an toàn, lập kế hoạch an toàn theo tuần và theo tháng của công trình, làm việc nhóm, giao tiếp tốt với chủ đầu tư, thầu phụ, đơn vị tư vấn, ..

Tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH theo quy định

- Tham gia team building

- Khám sức khỏe hàng năm

- Du lịch hàng năm

- Thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát

