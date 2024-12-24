Tuyển Kỹ sư hiện trường VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Kỹ sư hiện trường

+Kỹ thuật hiện trường:

Giám sát các tổ đội thi công, bóc tách khối lượng, lập tiến độ thi công, biện pháp thi công

Phụ trách kỹ thuật công trình

Bóc tách khối lượng, làm tiến độ, biện pháp thi công

Làm các công việc khác do chỉ huy trưởng yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học 02 năm trở lên

- Thành thạo Acad, word, excel, Project

- Chịu áp lực công việc

Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển

