Tuyển Kỹ sư hiện trường VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng:

- Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

+Kỹ thuật hiện trường:
Giám sát các tổ đội thi công, bóc tách khối lượng, lập tiến độ thi công, biện pháp thi công
Phụ trách kỹ thuật công trình
Bóc tách khối lượng, làm tiến độ, biện pháp thi công
Làm các công việc khác do chỉ huy trưởng yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học 02 năm trở lên
- Thành thạo Acad, word, excel, Project
- Chịu áp lực công việc

Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2-4-6 KDC Trung Sơn, Đường 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

