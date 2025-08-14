Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục 123 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140A, KĐT Đại Kim, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng :

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan.

- Lập kế hoạch mua hàng dựa trên nhu cầu sử dụng và tồn kho.

- Xác định ngân sách và phương án mua hàng tối ưu.

- Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

- Kiểm tra năng lực cung ứng, chất ượng sản phẩm và điều kiện hợp tác.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp.

- Đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng và các điều kiện khác.

- Thực hiện ký kết hợp đồng và đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

- Giám sát tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nhận hàng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh như chậm giao hàng, hàng hóa lỗi, không đúng yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ phận kho, kế toán, sản xuất để đảm bảo quy trình nhập hàng suôn sẻ.

- Cập nhật dữ liệu nhà cung cấp, giá cả và tình trạng thị trường.

- Lập báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng và đề xuất giải pháp cải thiện.

- Lập báo cáo định kỳ về chất lượng dịch vụ, hiệu suất làm việc của nhân viên.

- Đề xuất các biện pháp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt

-Tham gia kiểm kê đối chiếu NVL,Thành phẩm, Hàng hóa, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất.

- Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm kê hàng hóa tại kho.

- Làm rõ với cấp quản lý trực tiếp khối về các trường hợp hao hụt, thất thoát, hư hỏng,...

- Thực hiện báo cáo sau kiểm kê cùng phòng kế toán và QL khối.

Yêu Cầu Công Việc

-Trình độ Cao đẳng trở lên

-Chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, kinh tế, quản lý kinh tế,.....

-Kiến thức chuyên môn : Am hiểu về ngành thiết bị trường học, văn phòng phẩm là lợi thế

- Có kinh nghiệm hiểu biết chuyên về thiết bị trường học

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 3 – 5 năm.

- Có kinh nghiệm phân tích & Lập báo cáo.

- Có khả năng xử lý công việc linh hoạt, chịu được áp lực trong công việc

- Chịu được áp lực công việc.

- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục 123 Thì Được Hưởng Những Gì

- Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp, thương thảo hợp đồng mua hàng.

- Hưởng đẩy đủ chế độ phúc lợi của công ty.

- Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác mua hàng.

- Đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí và cải thiện quy trình mua hàng.

- Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo chính sách công ty.

- Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Được cấp trang thiết bị đẩy đủ để phục vụ nâng cao hiệu quả công việc, kiến thức chuyên môn.

- Toàn quyền tiếp cận các hồ sơ, số liệu tài sản công ty liên quan đến công việc.

- Được để xuất ý kiến trao đổi công việc với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

- Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp số liệu thực tế.

- Quản lý mọi hoạt động liên quan đến bộ phận được trao quyền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục 123

