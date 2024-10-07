Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 95 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công thi công các hạng mục.
- Biết bóc tách khối lượng đề xuất đặt hàng.
- Giám sát khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động;
- Nghiệm thu vật tư đầu vào và nghiệm thu khối lượng thi công.
- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học/ Cao đẳng thuộc ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao;
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.
- Có thể đi công tác xa.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Word/Excel/Cad
- Biết hoạch định tổ chức thi công
- Biết lập tiến độ, lập báo cáo.
- Biết dự trù cảnh báo rủi ro.

Tại Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ tốt gồm: Lương tháng 13, thưởng lễ..,
Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc. Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place

Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 95 Tông Duy Tân,P. Lam Sơn,TP Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

