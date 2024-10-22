Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: KCN Thụy Sơn, xã Thụy Sơn, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc

- Đọc hiểu bản vẽ và triển khai thi công theo bản vẽ, sử dụng các phần mềm cơ bản của ngành xây dựng

- Chỉ đạo, kiểm soát, nghiệm thu các vấn đề kỹ thuật với công nhân

- Lập kế hoạch cung ứng, nhận, bàn giao, kiểm soát được vật tư

- Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường cho nhà thầu phụ, cho công nhân một cách hợp lý và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường của các hạng mục được phân công theo quy định của nhà nước và công ty.

- Báo cáo với chỉ huy trưởng, chỉ huy phó về tiến độ, chất lượng thi công của hạng mục được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, 25-40 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến xây dựng.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc: excel, project, autocad, dự toán, Sap 2000, Etabs, Safe...

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn , có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Mức lương 10-18 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

- Tính tăng ca thêm giờ theo quy định.

- Nuôi ăn ở tại dự án, không trừ vào lương.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty và Nhà nước.

- Được đóng BHXH theo quy định của Công ty.

- Lương tháng 13, 14 thưởng ngày lễ tết, sinh nhật,....

- Có nhiều cơ hội để học hỏi, phát triển và thăng tiến.

- Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm.

- Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

