Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Trung - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc cây trồng, am hiểu về cây mía, ngành mía đường. Đánh giá chất lượng về cây trồng thường xuyên để cho ra những sản phẩm chất lượng, năng suất như kỳ vọng. Đưa ra các công nghệ khoa học trong và ngoài nước để áp dụng lên cây trồng nhằm tạo ra những sản lượng, lợi nhuận tối đa. Tìm hiểu các phương pháp hiệu quả trong phòng thí nghiệm để đưa vào trồng trọt. Năm bắt xu hướng và những thay đổi thị trường thường xuyên để nâng cao, áp dụng công nghệ. Gặp gỡ và hướng dẫn nông dân sử dụng kiến thức hiểu biết trong việc trồng cây, cách dùng các công nghệ, xử lý, thuốc phòng trừ. Biết về kỹ thuật sảng xuất mía Giám sát các dự án nông nghiệp nâng cao chất lượng và năng suất theo đúng định hướng đề ra. Đề xuất với Ban lãnh đạo về tình hình thị trường cũng như cây trồng được thực hiện. Quản lý hồ sơ, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Nông học, trồng trọt. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất thực phẩm Khả năng viết báo cáo và giao tiếp tốt. Có khả năng quản lý đội sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ Phụ cấp chi phí công tác, đi lại Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty. Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc. Được hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa Phụ cấp ăn trưa theo chế độ nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin