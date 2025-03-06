Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp,ổn định. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được thưởng sinh nhật lễ tết… Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe vào các khoang trong xưởng
Lái xe cho Khách hàng vào vị trí đỗ
Lái xe lên các tầng 2,3 để sửa chữa
Công việc cụ thể chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tuổi đời từ 24 đến 40;
- Có sức khỏe tốt;
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình nhanh nhẹn, tận tụy với công việc;
- Không sử dụng các chất kích thích, gây nghiện;
- Thân thiện, hòa đồng với mọi người;
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế lái xe 5 chỗ, 7 chỗ;
- Lái xe thông thạo, nắm vững luật Giao thông đường bộ VN đang hiện hành;
- Có sức khỏe tốt;
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình nhanh nhẹn, tận tụy với công việc;
- Không sử dụng các chất kích thích, gây nghiện;
- Thân thiện, hòa đồng với mọi người;
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế lái xe 5 chỗ, 7 chỗ;
- Lái xe thông thạo, nắm vững luật Giao thông đường bộ VN đang hiện hành;
Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI