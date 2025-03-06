Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp,ổn định. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được thưởng sinh nhật lễ tết… Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe vào các khoang trong xưởng

Lái xe cho Khách hàng vào vị trí đỗ

Lái xe lên các tầng 2,3 để sửa chữa

Công việc cụ thể chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi đời từ 24 đến 40;

- Có sức khỏe tốt;

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình nhanh nhẹn, tận tụy với công việc;

- Không sử dụng các chất kích thích, gây nghiện;

- Thân thiện, hòa đồng với mọi người;

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế lái xe 5 chỗ, 7 chỗ;

- Lái xe thông thạo, nắm vững luật Giao thông đường bộ VN đang hiện hành;

Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân

