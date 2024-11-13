Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.
- Lập IPC, hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư định kỳ hoặc tháng hoặc theo quy định của hợp đồng.
- Kiểm tra khối lượng thi công của Thầu phụ, Tổ đội.
- Kiểm tra khối lượng thanh toán cho Tổ đội.
- Yêu cầu, tổng hợp, lập đề nghị thanh toán cho Thầu phụ, Tổ đội, Nhà cung cấp, trình GĐDA/CHT phê duyệt, sau đó chuyển cho Kế toán phụ trách công trình thực hiện các quy định trình duyệt nội bộ.
- Lập đề nghị vật tư, tính toán khối lượng mua hàng cho các đơn hàng, cập nhật khối lượng định kỳ hàng tháng cho Phòng Thương mại để điều chỉnh kế hoạch mua hàng.
- Cập nhật số lượng vật tư thiết bị về công trường với Thủ kho; tổng hợp số liệu tồn kho và nhu cầu vật tư để gửi Phòng Thương mại.
- Theo dõi phát sinh với Thầu phu, Tổ đội.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Công tác tại Dự án ở Thái Nguyên
- Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
- Chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng/Kinh tế Xây dựng...
- Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty xây dựng là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận.
- Bảo hiểm theo quy định.
- Hưởng ngày phép, du lịch, thưởng Lễ, Tết theo quy định.
- Đào tạo, phụ cấp công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 178/11 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

