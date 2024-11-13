Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Thái Nguyên

- Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

- Lập IPC, hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư định kỳ hoặc tháng hoặc theo quy định của hợp đồng.

- Kiểm tra khối lượng thi công của Thầu phụ, Tổ đội.

- Kiểm tra khối lượng thanh toán cho Tổ đội.

- Yêu cầu, tổng hợp, lập đề nghị thanh toán cho Thầu phụ, Tổ đội, Nhà cung cấp, trình GĐDA/CHT phê duyệt, sau đó chuyển cho Kế toán phụ trách công trình thực hiện các quy định trình duyệt nội bộ.

- Lập đề nghị vật tư, tính toán khối lượng mua hàng cho các đơn hàng, cập nhật khối lượng định kỳ hàng tháng cho Phòng Thương mại để điều chỉnh kế hoạch mua hàng.

- Cập nhật số lượng vật tư thiết bị về công trường với Thủ kho; tổng hợp số liệu tồn kho và nhu cầu vật tư để gửi Phòng Thương mại.

- Theo dõi phát sinh với Thầu phu, Tổ đội.

- Công tác tại Dự án ở Thái Nguyên

- Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.

- Chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng/Kinh tế Xây dựng...

- Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty xây dựng là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận.

- Bảo hiểm theo quy định.

- Hưởng ngày phép, du lịch, thưởng Lễ, Tết theo quy định.

- Đào tạo, phụ cấp công tác phí.

