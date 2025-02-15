Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai các bản vẽ shop drawing công trình dân dụng và công nghiệp phần hoàn thiện: Xây tô, ốp lát, cửa, bao che, các hạng mục hoàn thiện khác, hạ tầng

- Lập kế hoạch cho công tác quản lý bản vẽ và giám sát thầu phụ thực hiện

- Kiểm tra & điều chỉnh bản vẽ Shop drawings từ Nhà thầu phụ đệ trình

- Phối kết hợp thầu phụ và chủ đầu tư

- Theo dõi và cập nhật các phát sinh tại công trường, đề xuất biện pháp giải quyết

- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.