Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai các bản vẽ shop drawing công trình dân dụng và công nghiệp phần hoàn thiện: Xây tô, ốp lát, cửa, bao che, các hạng mục hoàn thiện khác, hạ tầng
- Lập kế hoạch cho công tác quản lý bản vẽ và giám sát thầu phụ thực hiện
- Kiểm tra & điều chỉnh bản vẽ Shop drawings từ Nhà thầu phụ đệ trình
- Phối kết hợp thầu phụ và chủ đầu tư
- Theo dõi và cập nhật các phát sinh tại công trường, đề xuất biện pháp giải quyết
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan
- Trên 3 năm kinh nghiệm liên quan
- Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 301 Nguyễn Văn Thương, Khu phố 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

