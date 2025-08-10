Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 đường 36, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tính toán và thuyết minh phần điện của Hệ thống Điện Mặt trời mái (ĐMT MN) nhà quy mô Công nghiệp & Thương mại

• Khảo sát và đánh giá việc nâng cấp hệ thống tụ bù, lọc sóng hài... khi tích hợp hệ thống ĐMT MN vào hệ thống

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tính toán hệ thống điện, hệ thống đo đếm điện năng....

• Tính toán hệ thống lưu trữ BESS

• Tìm hiểu và nghiên cứu những giải pháp và công nghệ mới trong lĩnh vực NLTT và Điện năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là Nam. Độ tuổi: từ 28 tuổi trở lên.

• Tốt nghiệp chuyên ngành Điện.

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện (tính toán, thiết kế), có kinh nghiệm trong lĩnh vực ĐMT MN là một lợi thế

• Am hiểu về hệ thống điện trung/hạ thế

• Có khả năng đọc hiểu và phân tích báo cáo phụ tải, báo cáo chất lượng điện, bản vẽ động lực/Điều khiển&Đo lường của nhà máy;

• Tiếng Anh TOEIC 600 trở lên hoặc tương đương.

• Có trách nhiệm và quyết liệt trong công việc

• Cầu thị, lắng nghe và học hỏi để phát triển

• Hòa đồng, hỗ trợ các đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương

• Chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân sự có nền tảng kỹ thuật điện tốt, đam mê kỹ thuật.

2. Quyền lợi

• Môi trường làm việc mở, hòa đồng và hỗ trợ: luôn khuyến khích nhân viên đề xuất những ý tưởng, những ý kiến để cải tiến quy trình, sản phẩm và môi trường làm việc. Thưởng xứng đáng cho những ý tưởng, cải tiến mang lại lợi ích cho công ty. Ban Giám đốc và Quản lý luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến, và các phản biện của nhân viên.

• Cơ chế chính sách rõ ràng, đánh giá đúng và mức thu nhập xứng đáng cho thành quả công việc

• Xét tăng lương định kỳ 1 năm 1 lần, xét tăng lương đột xuất nếu năng lực vượt trội;

• Tháng lương thứ 13; thưởng kết quả hoạt động kinh doanh

• Được chia thưởng khi dự án kết thúc (khi tham gia dự án tham gia)

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT)

• Được hưởng các chế độ theo quy định (nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin