Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH YONGSUNG SYSTEM VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ường Khánh Bình 10, Tổ 3 Khu Phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình , Tân Uyên, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp (NH3, CO2, Freon...), đặc biệt là hệ thống IQF, kho lạnh, cấp đông

Tính toán tải lạnh, chọn thiết bị (máy nén, dàn ngưng, dàn lạnh, hệ thống điều khiển...)

Triển khai bản vẽ thi công, bản vẽ shopdrawing.

Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng thiết bị - vật tư.

Phối hợp với các bộ phận dự án và thi công để triển khai đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Làm việc với nhà cung cấp thiết bị để tối ưu giải pháp kỹ thuật.

Hỗ trợ nghiệm thu, bàn giao và xử lý kỹ thuật tại công trình (khi cần).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt – Lạnh, Cơ điện lạnh, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng hoặc ngành liên quan.

Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp, ưu tiên từng tham gia dự án IQF hoặc chuỗi lạnh thực phẩm.

Sử dụng tốt AutoCAD, phần mềm tính tải lạnh (CoolPack, HAP...)

Có khả năng đi công tác và làm việc tại các tỉnh thành khi có yêu cầu.

Kỹ năng phối hợp nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH YONGSUNG SYSTEM VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng dự án, thưởng hiệu quả công việc.

Được đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Du lịch, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YONGSUNG SYSTEM VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin