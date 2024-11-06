Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô B2 - 55, Đường A04, Golden Hills, Phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Theo dõi, giám sát tiến độ thi công công trình xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, thiết bị được sử dụng trong quá trình thi công.

Quản lý và điều phối các nhà thầu, đội ngũ thi công, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch.

Kiểm soát chi phí, báo cáo tiến độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình thi công.

Báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan đến dự án.

Tham gia các cuộc họp, đàm phán với khách hàng và các bên liên quan.

Quản lý hồ sơ, tài liệu của dự án.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các ngành liên quan.

Yêu cầu tiên quyết: Có chứng chỉ hành nghề Hạ tầng kỹ thuật Cấp thoát nước Hạng II trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giám sát công trình xây dựng.

Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch và quản lý tiến độ.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad, phần mềm quản lý dự án.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin