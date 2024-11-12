Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Công trình dự án khu đô thị thương mại & dịch vụ thể thao cao cấp New Town, Ngã 3 An Nông giao dịch với Trường Sa, phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Lập kế hoạch ngân sách

Đàm phán hợp đồng với chủ đầu tư, thầu phụ

Thực hiện thanh toán khối lượng với Chủ đầu tư

Thực hiện thanh toán khối lượng với Thầu phụ

Lập hồ sơ thanh quyết toán

Kiếm soát chi phí dự án

Báo cáo sản lượng thực hiện theo định kỳ

Báo cáo ngân sách thực hiện theo định kỳ

Báo cáo tình hình hồ sơ thanh quyết toán định kỳ

Nam, nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng/Kinh tế xây dựng/cầu đường

Kiến thức chuyên môn về Hợp đồng Xây dựng/Kinh tế xây dựng/Quy trình thanh quyết toán

Có kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tuỳ năng lực.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phúc lợi chung của Tập đoàn (BHSK, ESOP, ngày phép cộng thêm, phụ cấp cơm...)

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, cởi mở.

