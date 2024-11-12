Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Công trình dự án khu đô thị thương mại & dịch vụ thể thao cao cấp New Town, Ngã 3 An Nông giao dịch với Trường Sa, phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Lập kế hoạch ngân sách
Đàm phán hợp đồng với chủ đầu tư, thầu phụ
Thực hiện thanh toán khối lượng với Chủ đầu tư
Thực hiện thanh toán khối lượng với Thầu phụ
Lập hồ sơ thanh quyết toán
Kiếm soát chi phí dự án
Báo cáo sản lượng thực hiện theo định kỳ
Báo cáo ngân sách thực hiện theo định kỳ
Báo cáo tình hình hồ sơ thanh quyết toán định kỳ
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng/Kinh tế xây dựng/cầu đường
Kiến thức chuyên môn về Hợp đồng Xây dựng/Kinh tế xây dựng/Quy trình thanh quyết toán
Có kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.
Kiến thức chuyên môn về Hợp đồng Xây dựng/Kinh tế xây dựng/Quy trình thanh quyết toán
Có kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tuỳ năng lực.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam.
Phúc lợi chung của Tập đoàn (BHSK, ESOP, ngày phép cộng thêm, phụ cấp cơm...)
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, cởi mở.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam.
Phúc lợi chung của Tập đoàn (BHSK, ESOP, ngày phép cộng thêm, phụ cấp cơm...)
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI