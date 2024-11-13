Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS
- Đà Nẵng: Bà Nà Hills, Hòa Vang
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
-Triển khai bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.
-Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công.
-Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình, quản lý chất lượn, tiến độ theo khu vực được phân công đảm trách.
-Tính toán và xác nhận khối lượng thi công.
-Kiểm soát chất lượng thi công và chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình
-Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/ Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của CHT, Công ty;
-Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với tổ đội thi công, Nhà Thầu Chính/ Chủ đầu tư
-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Cad, Word Excel, project....các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.
Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt. Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác.
