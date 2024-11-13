Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Bà Nà Hills, Hòa Vang - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

-Triển khai bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.

-Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công.

-Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình, quản lý chất lượn, tiến độ theo khu vực được phân công đảm trách.

-Tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

-Kiểm soát chất lượng thi công và chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình

-Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/ Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của CHT, Công ty;

-Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với tổ đội thi công, Nhà Thầu Chính/ Chủ đầu tư

-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

Thành thạo Cad, Word Excel, project....các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.

Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt. Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS Thì Được Hưởng Những Gì

Chỗ ăn, ở công ty đã lo. Tăng ca, phụ cấp đi lại đối với dự án xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.