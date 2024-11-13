Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS

Giám sát dự án/công trình/thi công

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Bà Nà Hills, Hòa Vang

- Quảng Nam

- Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

-Triển khai bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.
-Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công.
-Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình, quản lý chất lượn, tiến độ theo khu vực được phân công đảm trách.
-Tính toán và xác nhận khối lượng thi công.
-Kiểm soát chất lượng thi công và chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình
-Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/ Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của CHT, Công ty;
-Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với tổ đội thi công, Nhà Thầu Chính/ Chủ đầu tư
-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Thành thạo Cad, Word Excel, project....các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.
Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt. Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS Thì Được Hưởng Những Gì

Chỗ ăn, ở công ty đã lo. Tăng ca, phụ cấp đi lại đối với dự án xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61/1 đường số 23, khu phố 5, P hiệp bình chánh, Quận thủ đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job247586
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất