Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần cửa gỗ Austdoor làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận hợp đồng, khảo sát dự án, cân đối các nguồn lực để lập kế hoạch thi công tổng thể, chi tiết cho dự án và trình phê duyệt.

Tổ chức triển khai thi công và nghiệm thu dự án theo kế hoạch.

Kết hợp với Bộ phận hồ sơ: Cung cấp số liệu thi công tại dự án (khối lượng, chủng loại cửa lắp đặt, vị trí lắp đặt, khối lượng tồn kho, thời gian nghiệm thu …) để phục vụ cho công tác lập hồ sơ.

Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát hồ sơ chất lượng do bộ phận hồ sơ lập và trình ký TVGS, Chủ Đầu Tư.

Thực hiện bàn giao giai đoạn hoặc tổng thể.

Hướng dẫn và hỗ trợ các tổ đội về kỹ thuật thi công.

Giải quyết các sự vụ phát sinh trên công trường.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, Cầu đường, Điện tử,…..

• Đọc hiểu các bản vẽ, vẽ thiết kế Auto Cad.

• Am hiểu nghiệp vụ về hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán trong xây dựng.

• Kỹ năng lập kế hoạch; Sắp xếp, tổ chức điều tiết nhân lực, phân công công việc.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần cửa gỗ Austdoor Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 14-17tr

-17tr

• Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

• BHXH đầy đủ

• Du lịch hàng năm, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần cửa gỗ Austdoor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin