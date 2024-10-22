Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An
- Nghệ An: thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên
Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các công việc sửa chữa MGĐ theo yêu cầu trên lệnh sửa chữa.
Kiểm tra vật tư phụ tùng khi nhận và đảm bảo thay thế đúng vật tư phụ tùng đã nhận.
Đảm bảo đúng tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo công đoạn trên lệnh sửa chữa.
Chịu trách nhiệm trước về chất lượng các công việc sửa chữa đã thực hiện.
Thông báo ngay cho tổ trưởng tất cả các phát sinh trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.
Tiến hành kiểm kê và thực hiện việc bảo quản duy tu các thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ ô tô
Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương
Yêu thích công nghệ ô tô, kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8tr - 13tr
Đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè, cơm trưa tại công ty
Có cơ hội thăng tiến cấp trưởng nhóm, tổ trưởng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
