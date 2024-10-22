Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

R&D/Sản xuất ô tô

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các công việc sửa chữa MGĐ theo yêu cầu trên lệnh sửa chữa. Kiểm tra vật tư phụ tùng khi nhận và đảm bảo thay thế đúng vật tư phụ tùng đã nhận. Đảm bảo đúng tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo công đoạn trên lệnh sửa chữa. Chịu trách nhiệm trước về chất lượng các công việc sửa chữa đã thực hiện. Thông báo ngay cho tổ trưởng tất cả các phát sinh trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa. Tiến hành kiểm kê và thực hiện việc bảo quản duy tu các thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các công việc sửa chữa MGĐ theo yêu cầu trên lệnh sửa chữa.
Kiểm tra vật tư phụ tùng khi nhận và đảm bảo thay thế đúng vật tư phụ tùng đã nhận.
Đảm bảo đúng tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo công đoạn trên lệnh sửa chữa.
Chịu trách nhiệm trước về chất lượng các công việc sửa chữa đã thực hiện.
Thông báo ngay cho tổ trưởng tất cả các phát sinh trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.
Tiến hành kiểm kê và thực hiện việc bảo quản duy tu các thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ ô tô Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương Yêu thích công nghệ ô tô, kỹ năng giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ ô tô
Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương
Yêu thích công nghệ ô tô, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8tr - 13tr Đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè, cơm trưa tại công ty Có cơ hội thăng tiến cấp trưởng nhóm, tổ trưởng Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ rõ ràng
Thu nhập từ 8tr - 13tr
Đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè, cơm trưa tại công ty
Có cơ hội thăng tiến cấp trưởng nhóm, tổ trưởng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ngã tư Sân bay Vinh, TP Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

