Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Kho VNP, Lô 13, lô 14 và lô 15 tại số 8, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Hưng Nguyên ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên xuống hàng từ xe tải

Nhận và scan hàng hóa lên hệ thống

Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về

Phân chia hàng theo các tỉnh, phường xã, các quận huyện

Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số

Báo cáo xuất nhập hàng hóa

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, có thể xoay ca, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Chịu khó và linh hoạt trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ

20 ngày phép (6 ngày nghỉ bệnh + 14 ngày nghỉ phép năm)

Thưởng tết, thưởng hiệu quả làm việc, lương tháng 13

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Phát laptop tùy theo kinh nghiệm, vị trí làm việc

Phụ cấp cơm trưa, training đào tạo chuyên nghiệp, OT rõ ràng minh bạch

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thời gian làm việc: 2 ca chính 12h30-21h30 và 22h-06h. Xoay ca 2 tuần/lần (Ca phụ 9h-18h: Đi làm theo sự điều động tại SOC, thường là vào những ngày campain)

Địa điểm làm việc

Hà Nội : Kho SPX Express, 386 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Bắc Ninh: Kho LOGOS, KCN VSIP, Số 6 Đường 5, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Nghệ An: Kho VNP, VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Đà Nẵng: Kho ITL Đường 10B - KCN Hòa Khánh, Hoà Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin