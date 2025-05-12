Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Kho VNP, Lô 13, lô 14 và lô 15 tại số 8, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Hưng Nguyên ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên xuống hàng từ xe tải
Nhận và scan hàng hóa lên hệ thống
Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về
Phân chia hàng theo các tỉnh, phường xã, các quận huyện
Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số
Báo cáo xuất nhập hàng hóa

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, có thể xoay ca, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Chịu khó và linh hoạt trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ
20 ngày phép (6 ngày nghỉ bệnh + 14 ngày nghỉ phép năm)
Thưởng tết, thưởng hiệu quả làm việc, lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Phát laptop tùy theo kinh nghiệm, vị trí làm việc
Phụ cấp cơm trưa, training đào tạo chuyên nghiệp, OT rõ ràng minh bạch
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thời gian làm việc: 2 ca chính 12h30-21h30 và 22h-06h. Xoay ca 2 tuần/lần (Ca phụ 9h-18h: Đi làm theo sự điều động tại SOC, thường là vào những ngày campain)
Địa điểm làm việc
Hà Nội : Kho SPX Express, 386 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Bắc Ninh: Kho LOGOS, KCN VSIP, Số 6 Đường 5, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghệ An: Kho VNP, VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Đà Nẵng: Kho ITL Đường 10B - KCN Hòa Khánh, Hoà Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

