Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cảng hàng không Thọ Xuân, Thọ Xuân ...và 2 địa điểm khác, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận diện khách hàng, thực hiện thủ tục checkin cho khách hàng.
- Chuẩn bị, bổ sung sắp xếp đồ ăn tại quầy buffet.
- Lau dọn bàn ngay khi khách dùng xong món ăn.
- Kiểm soát liên tục khu vực phục vụ được giao; luôn kiểm tra lau dọn sạch sẽ.
- Đảm bảo hàng hóa, thiết bị, vật dụng và môi trường phục vụ khách phù hợp Tiêu chuẩn nghiệp vụ.
- Hướng dẫn, hỗ trợ, trả lời các yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ các công việc tại khu vực bếp.
- Phục vụ khách hàng theo đúng Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ PKTG Công ty ban hành .
- Tham gia hỗ trợ các vị trí khác trong ca làm việc và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Quản lý điều động.
Thời gian thực tập: 02 tháng (01/2025 đến 02/2025).
02 tháng (01/2025 đến 02/2025).
Có thể sẵn sàng tham gia chương trình điều động nhân sự tại các phòng chờ ở sân bay Cát Bi, Vinh, Thọ Xuân, Phú Bài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành dịch vụ (khách sạn, du lịch), ngôn ngữ...
Yêu thích công việc dịch vụ
Làm việc được ngày tết
Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 35.000 đồng/h.
Hỗ trợ ăn ca.
Hỗ trợ nhà ở, vé xe đi công tác (nếu có).
Cấp chứng nhận thực tập của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà N02 - T1 - Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

