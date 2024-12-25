Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cảng hàng không Thọ Xuân, Thọ Xuân ...và 2 địa điểm khác, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận diện khách hàng, thực hiện thủ tục checkin cho khách hàng.

- Chuẩn bị, bổ sung sắp xếp đồ ăn tại quầy buffet.

- Lau dọn bàn ngay khi khách dùng xong món ăn.

- Kiểm soát liên tục khu vực phục vụ được giao; luôn kiểm tra lau dọn sạch sẽ.

- Đảm bảo hàng hóa, thiết bị, vật dụng và môi trường phục vụ khách phù hợp Tiêu chuẩn nghiệp vụ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, trả lời các yêu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ các công việc tại khu vực bếp.

- Phục vụ khách hàng theo đúng Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ PKTG Công ty ban hành .

- Tham gia hỗ trợ các vị trí khác trong ca làm việc và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Quản lý điều động.

Thời gian thực tập: 02 tháng (01/2025 đến 02/2025).

Có thể sẵn sàng tham gia chương trình điều động nhân sự tại các phòng chờ ở sân bay Cát Bi, Vinh, Thọ Xuân, Phú Bài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành dịch vụ (khách sạn, du lịch), ngôn ngữ...

Yêu thích công việc dịch vụ

Làm việc được ngày tết

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 35.000 đồng/h.

Hỗ trợ ăn ca.

Hỗ trợ nhà ở, vé xe đi công tác (nếu có).

Cấp chứng nhận thực tập của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

