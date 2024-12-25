Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
- Hà Nội: Cảng hàng không Thọ Xuân, Thọ Xuân ...và 2 địa điểm khác, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận diện khách hàng, thực hiện thủ tục checkin cho khách hàng.
- Chuẩn bị, bổ sung sắp xếp đồ ăn tại quầy buffet.
- Lau dọn bàn ngay khi khách dùng xong món ăn.
- Kiểm soát liên tục khu vực phục vụ được giao; luôn kiểm tra lau dọn sạch sẽ.
- Đảm bảo hàng hóa, thiết bị, vật dụng và môi trường phục vụ khách phù hợp Tiêu chuẩn nghiệp vụ.
- Hướng dẫn, hỗ trợ, trả lời các yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ các công việc tại khu vực bếp.
- Phục vụ khách hàng theo đúng Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ PKTG Công ty ban hành .
- Tham gia hỗ trợ các vị trí khác trong ca làm việc và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Quản lý điều động.
Thời gian thực tập: 02 tháng (01/2025 đến 02/2025).
02 tháng (01/2025 đến 02/2025).
Có thể sẵn sàng tham gia chương trình điều động nhân sự tại các phòng chờ ở sân bay Cát Bi, Vinh, Thọ Xuân, Phú Bài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc dịch vụ
Làm việc được ngày tết
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn ca.
Hỗ trợ nhà ở, vé xe đi công tác (nếu có).
Cấp chứng nhận thực tập của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI