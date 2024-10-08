Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động thiết kế, thi công hệ thống cơ điện (MEP) cho các dự án xây dựng

Phối hợp với các bộ phận khác như kiến trúc, kết cấu để đảm bảo tính đồng bộ của thiết kế

Giám sát và quản lý đội ngũ kỹ sư MEP, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc

Xem xét và phê duyệt các bản vẽ thiết kế, tính toán kỹ thuật liên quan đến hệ thống MEP

Tư vấn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, ...

Kiểm tra và đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế và thi công MEP

Quản lý ngân sách và tài nguyên cho các dự án MEP

Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị MEP

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thiết kế và thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện, Điện, Nhiệt lạnh hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế cơ điện, hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy trong công trình xây dựng

Thành thạo các phần mềm thiết kế MEP như AutoCAD, Revit MEP, ETAP, ...

Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến MEP trong xây dựng

Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt

Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả

Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt

Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Thiết kế hệ thống HVAC

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực xây dựng

Cơ hội thăng tiến cao, phát triển nghề nghiệp

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý

Tham gia các dự án xây dựng lớn, đa dạng

Chế độ lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

