Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
- Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động thiết kế, thi công hệ thống cơ điện (MEP) cho các dự án xây dựng
Phối hợp với các bộ phận khác như kiến trúc, kết cấu để đảm bảo tính đồng bộ của thiết kế
Giám sát và quản lý đội ngũ kỹ sư MEP, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc
Xem xét và phê duyệt các bản vẽ thiết kế, tính toán kỹ thuật liên quan đến hệ thống MEP
Tư vấn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, ...
Kiểm tra và đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế và thi công MEP
Quản lý ngân sách và tài nguyên cho các dự án MEP
Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị MEP
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thiết kế và thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện, Điện, Nhiệt lạnh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế cơ điện, hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy trong công trình xây dựng
Thành thạo các phần mềm thiết kế MEP như AutoCAD, Revit MEP, ETAP, ...
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến MEP trong xây dựng
Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Thiết kế hệ thống HVAC
Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực xây dựng
Cơ hội thăng tiến cao, phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý
Tham gia các dự án xây dựng lớn, đa dạng
Chế độ lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
