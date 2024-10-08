Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động thiết kế, thi công hệ thống cơ điện (MEP) cho các dự án xây dựng Phối hợp với các bộ phận khác như kiến trúc, kết cấu để đảm bảo tính đồng bộ của thiết kế Giám sát và quản lý đội ngũ kỹ sư MEP, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc Xem xét và phê duyệt các bản vẽ thiết kế, tính toán kỹ thuật liên quan đến hệ thống MEP Tư vấn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, ... Kiểm tra và đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế và thi công MEP Quản lý ngân sách và tài nguyên cho các dự án MEP Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị MEP Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thiết kế và thi công
Lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động thiết kế, thi công hệ thống cơ điện (MEP) cho các dự án xây dựng
Phối hợp với các bộ phận khác như kiến trúc, kết cấu để đảm bảo tính đồng bộ của thiết kế
Giám sát và quản lý đội ngũ kỹ sư MEP, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc
Xem xét và phê duyệt các bản vẽ thiết kế, tính toán kỹ thuật liên quan đến hệ thống MEP
Tư vấn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, ...
Kiểm tra và đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế và thi công MEP
Quản lý ngân sách và tài nguyên cho các dự án MEP
Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị MEP
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thiết kế và thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện, Điện, Nhiệt lạnh hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế cơ điện, hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy trong công trình xây dựng Thành thạo các phần mềm thiết kế MEP như AutoCAD, Revit MEP, ETAP, ... Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến MEP trong xây dựng Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. Thiết kế hệ thống HVAC
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện, Điện, Nhiệt lạnh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế cơ điện, hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy trong công trình xây dựng
Thành thạo các phần mềm thiết kế MEP như AutoCAD, Revit MEP, ETAP, ...
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến MEP trong xây dựng
Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Thiết kế hệ thống HVAC

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực xây dựng Cơ hội thăng tiến cao, phát triển nghề nghiệp Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý Tham gia các dự án xây dựng lớn, đa dạng Chế độ lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Bảo hiểm theo quy định của pháp luật Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực xây dựng
Cơ hội thăng tiến cao, phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý
Tham gia các dự án xây dựng lớn, đa dạng
Chế độ lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

