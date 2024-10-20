Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tầng 3 TTTM Nha Trang Center, số 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ vận hành cùng Quản lý tại cửa hàng Kem Dairy Queen Quản lý hàng hoá : đặt hàng, theo dõi xuất nhập tồn, quản lý tài sản, trang thiết bị nhà hàng,... Hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân viên mới. Hỗ trợ và kiểm soát về các chi phí trong cửa hàng. Lập các báo cáo hàng ngày, tuần, tháng Hỗ trợ tăng doanh thu tại cửa hàng. Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng/ cửa hàng ăn uống hoặc lĩnh vực tương đương. Có thể làm việc xoay ca, Lễ/Tết. Siêng năng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên/ SV năm cuối trong thời gian nhận bằng. Có tinh thần học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về công việc và về ngành F&B.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng Tháng 13 + Thưởng KPI + Thưởng kết quả công việc). Thử việc hưởng lương 100% Các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao Động và quy định Công ty. Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Olympic Day, Team Building,... Môi trường làm việc trẻ, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

