Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN1 KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Đo đạc và phân tích đặc tính điều khiển/bản mạch điện tử.

Phân tích các loại đặc tính cơ cấu chuyển động VCM.

Phân tích lỗi và đề xuất phương án cải tiến.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá

Am hiểu kiến thức liên quan đến điều khiển, bản mạch điện tử

Thông thạo tin học văn phòng

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành

Ưu tiên:

Am hiểu về nguyên lý hoạt động của Auto focus(AF), Optical image stabilization(OIS)

Nắm rõ được nguyên lý hoạt động của HAll Sensor, Magnet, Coil

Có kiến thức về các chuẩn giao tiếp(I2C, I3C ...)

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật

Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh hấp dẫn)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp

Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.

Ngoài mức lương thương lượng xứng đáng với khả năng của ứng viên, trong quá trình ứng viên làm việc tại Công ty sẽ được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho Công ty.

Có xe đưa đón CBCNV Hà Nội – Ninh Bình hàng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin