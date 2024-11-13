Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty TNHH MCNEX VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Lô CN1 KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
Đo đạc và phân tích đặc tính điều khiển/bản mạch điện tử.
Phân tích các loại đặc tính cơ cấu chuyển động VCM.
Phân tích lỗi và đề xuất phương án cải tiến.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá
Am hiểu kiến thức liên quan đến điều khiển, bản mạch điện tử
Thông thạo tin học văn phòng
Giao tiếp thành thạo tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
Ưu tiên:
Am hiểu về nguyên lý hoạt động của Auto focus(AF), Optical image stabilization(OIS)
Nắm rõ được nguyên lý hoạt động của HAll Sensor, Magnet, Coil
Có kiến thức về các chuẩn giao tiếp(I2C, I3C ...)
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Am hiểu kiến thức liên quan đến điều khiển, bản mạch điện tử
Thông thạo tin học văn phòng
Giao tiếp thành thạo tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
Ưu tiên:
Am hiểu về nguyên lý hoạt động của Auto focus(AF), Optical image stabilization(OIS)
Nắm rõ được nguyên lý hoạt động của HAll Sensor, Magnet, Coil
Có kiến thức về các chuẩn giao tiếp(I2C, I3C ...)
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật
Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh hấp dẫn)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
Ngoài mức lương thương lượng xứng đáng với khả năng của ứng viên, trong quá trình ứng viên làm việc tại Công ty sẽ được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho Công ty.
Có xe đưa đón CBCNV Hà Nội – Ninh Bình hàng ngày.
Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh hấp dẫn)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
Ngoài mức lương thương lượng xứng đáng với khả năng của ứng viên, trong quá trình ứng viên làm việc tại Công ty sẽ được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho Công ty.
Có xe đưa đón CBCNV Hà Nội – Ninh Bình hàng ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI