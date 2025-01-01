Công việc Kỹ sư tự động hoá

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các ngành sản xuất và chuyển đổi hoá, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hoá rất cao và đang có xu hướng gia tăng. Mức lương của kỹ sư tự động hoá khá hấp dẫn, trung bình khoảng 10.000.000 - 24.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư tự động hóa

Kỹ sư tự động hoá là vị trí đảm nhiệm công việc theo dõi hệ thống điều khiển và vận hành thiết bị tự động cho một dây chuyền sản xuất, đồng thời phải biết khắc phục sai sót của hệ thống bằng cách phát hiện và sửa chữa kịp thời.

Kỹ sư tự động hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp các doanh nghiệp gia tăng hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó duy trình tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hoá rất cao trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay

Trong những năm gần đây, tự động hóa đang là xu thế mà nhiều doanh nghiệp đang hướng đến. Theo thống kê, tại Việt Nam có hơn 90% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng công nghệ tự động hoá để nâng cao năng lực sản xuất (Theo CafeF). Điều này mở ra cơ hội hấp dẫn cho các kỹ sư tự động hoá bởi nhu cầu tuyển dụng vị trí này rất cao.

Kỹ sư tự động hoá có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hoá, Khu công nghệ cao, Trung tâm thiết kế vi mạch, Viện ứng dụng công nghệ... hay các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong tất cả lĩnh vực.

2. Mức lương trung bình của kỹ sư tự động hóa

So với các ngành nghề khác, mức lương của kỹ sư tự động hoá khá cao, trung bình khoảng 10.000.000 - 24.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí lên đến trên 30.000.000 VNĐ/tháng với những kỹ sư giàu kinh nghiệm. Mức lương này có thể giao động tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cũng như quy mô công ty.

Việc làm kỹ sư tự động hóa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư tự động hóa (mới ra trường) 8.000.000 - 15.000.000 Kỹ sư tự động hóa (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư tự động hóa (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000 Kỹ sư tự động hóa (Trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 30.000.000

Có thể thấy, kỹ sư tự động hoá có kinh nghiệm càng nhiều thì mức lương nhận được càng cao. Ngoài lương chính, ứng viên còn được nhận thêm một số khoản trợ cấp, phúc lợi khác như thưởng theo hiệu suất làm việc, tăng ca, thưởng lễ, tết…

Mức lương của kỹ sư tự động hoá trung bình cao hơn các ngành nghề khác

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư tự động hóa

Tuyển dụng kỹ sư tự động hoá thường yêu cầu ứng viên đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp cùng kỹ năng quản lý, triển khai và hỗ trợ hệ thống. Dưới đây là bản mô tả công việc của kỹ sư tự động hoá chi tiết mà ứng viên có thể tham khảo:

Tiếp nhận thông tin, giải đáp và tư vấn kỹ thuật cho đối tác khách hàng

Kỹ sư tự động hoá trực tiếp tiếp nhận yêu cầu liên quan đến sản phẩm hoặc hệ thống tự động hóa mà khách hàng cần. Sau đó dựa trên yêu cầu để tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Tiến hành lắp đặt, lập trình thi công và hướng dẫn vận hành cho đối tác, khách hàng

Khi khách hàng chốt được phương án triển khai, kỹ sư trực tiếp tiến hành lắp đặt hệ thống tự động hoá tại địa điểm mà khách hàng chỉ định. Sau đó tiến hành lập trình, thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống điều khiển trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị tự động hoá

Kỹ sư có trách nhiệm tham gia vào công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tự động hoá định kỳ, bao gồm việc kiểm tra, thay thế các linh kiện, thiết bị, hoặc sửa chữa khắc phục sự sự cố kỹ thuật xảy ra nếu có. Mục tiêu đảm bảo cho cho hệ thống tự động hoạt động đúng cách và trơn tru nhất.

Hỗ trợ khách hàng và các bộ phận khác về kỹ thuật

Sau khi hoàn thiện hệ thống tự động cho khách hàng, kỹ sư vẫn cần giữ liên lạc để kịp thời tư vấn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và giúp họ xử lý các vấn đề trong quá trình vận hành.

Đồng thời, kỹ sư cũng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như bán hàng, marketing, sản xuất để cung cấp giải pháp tự động hoá phù hợp nhất cho đối tác, khách hàng.

Phát triển giải pháp ứng dụng và xây dựng bộ demo kit

Kỹ sư tự động hoá có vai trò quan trọng trong việc xây dựng bộ giải pháp cho khách hàng. Vì vậy, vị trí này cũng cần tham gia nghiên cứu và phát triển giải pháp ứng dụng từ các giải pháp đơn giản đến phức tạp cho khách hàng.

Đồng thời, để giúp khách hàng có thể trải nghiệm, đánh giá giải pháp tự động hoá trước khi triển khai, kỹ sư cũng cần phải tham gia thiết kế và phát triển các bộ demo kit (bộ thiết bị mẫu).

Thực hiện các chỉ đạo cùng công việc khác từ cấp trên

Ngoài các nhiệm vụ chính, trong mô tả công việc khi tuyển dụng kỹ sư tự động hoá, ứng viên còn cần thực hiện thêm một số chỉ đạo khác nếu có từ trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo.

Kỹ sư tự động hóa cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty

4. Yêu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hóa

Khi tuyển dụng kỹ sư tự động hoá, các yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào từng công ty hoặc lĩnh vực làm việc, tuy nhiên nhìn chung vẫn có một số yêu cầu cơ bản sau:

- Trình độ học vấn: Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa, Điện tử, Cơ điện tử, Điện kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan. Một số công ty có thể yêu cầu trình độ thạc sĩ nếu công việc đòi hỏi trình độ chuyên sâu.

- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trong lĩnh vực tự động hoá hoặc công việc liên quan.

- Kỹ năng chuyên môn: Tuyển dụng kỹ sư tự động hoá thường yêu cầu ứng viên nắm chắc nguyên lý về điều khiển, tự động hoá, điện lực, điện tử, cơ khí và lập trình (đặc biệt là ngôn ngữ lập trình C++, Python, Matlab, PLC, SCADA và HMI).

- Kỹ năng mềm: Ứng viên cần có tư duy logic, đam mê ngành tự động hoá, chủ động sáng tạo trong công việc, siêng năng, chịu khó, kiên nhẫn. Đặc biệt, kỹ sư thiết kế phải có khả năng giao tiếp để truyền đạt thông tin tốt, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản lý thời gian tốt và chịu được áp lực công việc cao.

- Ngoại ngữ: Một số công ty có ý tố nước ngoài thường ưu tiên ứng viên có trình độ ngoại ngữ từ cơ bản đến tốt.

Tuyển dụng kỹ sư tự động hoá yêu cầu ứng viên phải nắm chắc kiến thức chuyên môn

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư tự động hóa nhiều

Tại Việt Nam, hầu hết các khu vực tuyển dụng kỹ sư tự động hoá nhiều tập trung tại các tỉnh, thành phố có ngành công nghiệp phát triển như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng nhiều nhất mà ứng viên có thể tham khảo:

Tuyển dụng việc làm kỹ sư tự động hóa Hà Nội

Hà Nội là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty công nghệ lớn và các tập đoàn quốc tế như Intel, Samsung, LG và các công ty đa quốc gia khác trong các lĩnh vực điện tử và công nghiệp tự động hóa nên nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hoá rất cao.

Các công ty tại Hà Nội thường có xu hướng tuyển dụng ứng viên có chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế, làm việc trong môi trường quốc tế và tiếp xúc trực tiếp với công nghệ tự động hoá tiên tiến.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư tự động hóa TP.HCM

Tuyển dụng kỹ sư tự động hóa tại thành phố Hồ Chí Minh hiện chủ yếu đến từ các lĩnh vực sản xuất chế biến, chế tạo, dệt may, logistics, công nghệ thông tin...

Các công ty tại khu vực đang có nhu cầu tuyển dụng khá cao các kỹ sư có khả năng ứng dụng các công nghệ mới như: LC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), robot, và hệ thống điều khiển tự động.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hoá chủ yếu từ các công ty chế tạo, logistic

Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tự động hóa Đà Nẵng

Mặc dù không có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ như Hà Nội và Hồ Chí Minh nhưng Đà nẵng vẫn là thành phố có quy mô ngành công nghiệp đang phát triển, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng...

Các ngành sản xuất tại đây cũng đang bước đầu áp dụng công nghệ tự động hoá trong sản xuất và quản lý, mở ra cơ hội việc làm cho kỹ sư tự động hoá. Nếu đang ưu tiên môi trường làm việc ổn định, ít căng thẳng thì Đà Nẵng là khu vực làm việc lý tưởng cho người lao động.

Tuyển dụng kỹ sư tự động hóa Hải Phòng

Các công ty/doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đình Vũ, khu công nghiệp Nomura Hải Phòng... liên tục tuyển dụng kỹ sư tự động hóa để tối ưu hoá quy trình sản xuất, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Kỹ sư tự động hóa tại Hải Phòng có thể làm việc trong các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp hoặc các công ty lớn trong ngành chế tạo, sản xuất ô tô, thép, hoá chất hoặc điện tử. Ngoài ra, ứng viên cũng có cơ hội tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, logistic và công nghệ vận hành cảng.

Tại Hải Phòng, tuyển dụng kỹ sư tự động hoá trong lĩnh vực vận hành cảng khá nhiều

Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hóa tại các khu vực khác như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương,… đang có xu hướng tăng do có nền công nghiệp phát triển. Các công ty luôn tìm kiếm các kỹ sư tự động hóa có kỹ năng vững vàng để tham gia vào các dự án quan trọng và giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất.

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư tự động hóa

Không chỉ giúp tăng hiệu suất, đảm bảo độ chính xác cao, giảm sai số do con người mà tự động hoá còn giúp giảm chi phí lao động, tăng cường an toàn. Vì vậy, tại Việt Nam hiện nay, rất nhiều công ty, tập đoàn nổi tiếng trong ngành sản xuất, công nghệ, năng lượng... tuyển dụng kỹ sư tự động hoá.

Công ty/tập đoàn Địa chỉ Thông tin liên hệ Alpha Tech Lô 3 KCN Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0902 132 912 – 024 3200 8308

Email: [email protected] Foxconn QL37, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang Hotline: 0204 3662 888 Samsung (Nhà máy Bắc Ninh) KCN Yên Phong 1 - Xã Yên Trung - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Hotline: 0222 369 6875 Viettel Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 1800 8098 Hyundai Engineering & Construction CO.LTD Khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Hotline: 0942.825.711

7. Trường đào tạo ngành tự động hóa uy tín nhất tại Việt Nam

Hiện nay, ngành điều khiển và tự động hoá thu hút đông đảo sinh viên bởi cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn. Để theo đuổi ngành nghề này, sinh viên có thể theo học tại các trường đào tạo uy tín sau:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D07 25.89 24.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/năm Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01 31.85 Đại trà: 26.400.000 Chất lượng cao: 46.000.000 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa 26.08 A00, A01 Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa/năm Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 26 A00, A01 28.700.000 đồng/năm Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 24.5 A00, A01, C01, D01 22.255.000/50 tín chỉ Đại học Cần Thơ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 24.05 A00, A01 22.000.000 đồng/năm

8. Thách thức của kỹ sư tự động hoá

Xu hướng tự động hoá trong nông nghiệp, công nghiệp hay an ninh, quốc phòng... hiện đang là một trong những mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3. Bên cạnh những cơ hội lớn, lĩnh vực tự động hoá nói riêng và nhân sự tự động hoá nói riêng của phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Do vậy, khi tuyển dụng kỹ sư tự động hoá, các doanh nghiệp cũng đặt ra những yêu cầu tương đối khắt khe để sở hữu được những nhân sự phù hợp, nhằm đáp ứng được chiến lược đã đề ra trong giai đoạn mới.

Tự động hoá được xếp vào nhóm ngành công nghệ cao, phức tạp, có tác động đến đa ngành như điện tử, cơ khí, sinh học... Số liệu thống kê cho thấy, có hơn 90% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ tự động hoá để nâng cao năng lực sản xuất. Để tự động hoá trở thành một ngành riêng biệt tại Việt Nam đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ sư tự động hoá đông đảo, có chuyên môn cao, tay nghề giỏi và liên tục cập nhật các kiến thức mới. Tuy nhiên, trên thực tế, kỹ sư tự động hoá của Việt Nam phần lớn trình độ còn hạn chế.

Đồng thời, công nghệ tự động hoá liên tục thay đổi và phát triển đòi hỏi kỹ sư tự động hoá phải luôn cập nhật kiến thức mới, học hỏi và làm quen với các công nghệ tiên tiến như AI, machine learning, blockchain, robot thông minh. Nếu không có tính chủ động và ham học hỏi, kỹ sư tự động hoá có thể bị tụt lại phía sau, thậm chí bị đào thải nếu không đáp ứng được công việc.

Hay trong các nhà sản xuất máy, thời gian dừng máy (thời gian ngừng hoạt động) có thể gây tổn hại lớn. Kỹ sư tự động hóa phải đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định, đồng thời có kế hoạch dự phòng và bảo trì để giảm thiểu nguy cơ gián đoạn. Việc này đòi hỏi sự chính xác trong thiết kế, trình cài đặt và quản lý bảo trì, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Vì vậy, trước thách thức trên, khi tuyển dụng kỹ sư tự động hoá, các doanh nghiệp không chỉ yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn cao mà yêu cầu kỹ năng tự động hóa phải linh hoạt và luôn sẵn sàng đối mặt với những thay đổi không ngừng của chuyên ngành.

Bên cạnh đó, công việc của kỹ sư tự động hoá luôn đòi hỏi tính tập trung cao độ cùng khối lượng công việc lớn. Vị trí này cần đảm bảo hệ thống tự động hóa hoạt động đúng, liên tục. Nếu xuất hiện bất kỳ sự cố nào cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Điều này tạo nên áp lực lớn về thời gian và tính trách nhiệm cao trong công việc. Nên thách thức đặt ra khi tuyển dụng kỹ sư tự động hoá chính là khả năng chịu được áp lực công việc lớn.

Tuyển dụng kỹ sư tự động hoá đòi hỏi kỹ sư phải liên tục cập nhật kiến thức mới do công nghệ liên tục thay đổi

Với sự phát triển của ngành tự động hóa, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tự động hóa ngày càng tăng, đồng nghĩa với sự cạnh tranh trong ngành rất khốc liệt . Vì vậy, các kỹ sư cần phải trang bị cho mình không chỉ kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.