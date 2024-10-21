Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa BÍCH KOREA SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

BÍCH KOREA SPA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
BÍCH KOREA SPA

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại BÍCH KOREA SPA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SH11, Tòa nhà Park 3, Vinhome Central Park, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu,.. phục vụ khách hàng chu đáo. Trực tiếp thực hiện các liệu trình chăm sóc da, massage body, gội đầu dưỡng sinh, nail... cho khách hàng theo tiêu chuẩn quy định. Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách. Kiểm tra, vệ sinh khu vực giường, khu vực spa và thay mới dụng cụ sau mỗi suất. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có thông báo bảo trì kịp thời đảm bảo toàn bộ các dịch vụ, cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn được quy định.
Chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu,.. phục vụ khách hàng chu đáo.
Trực tiếp thực hiện các liệu trình chăm sóc da, massage body, gội đầu dưỡng sinh, nail... cho khách hàng theo tiêu chuẩn quy định.
Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách.
Kiểm tra, vệ sinh khu vực giường, khu vực spa và thay mới dụng cụ sau mỗi suất.
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có thông báo bảo trì kịp thời đảm bảo toàn bộ các dịch vụ, cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn được quy định.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sức khỏe tốt, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực dịch vụ spa, thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp. Ưu tiên có kinh nghiệm về gội dưỡng sinh, massage body, Siêng năng, chịu học hỏi, cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ. Độ tuổi: 18 -30 tuổi. Bằng cấp: trung cấp trở lên
Nữ, sức khỏe tốt, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực dịch vụ spa, thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp.
Ưu tiên có kinh nghiệm về gội dưỡng sinh, massage body,
Siêng năng, chịu học hỏi, cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ.
Độ tuổi: 18 -30 tuổi.
Bằng cấp: trung cấp trở lên

Tại BÍCH KOREA SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12- 20 triệu (Lương cứng + Lương ca + Phụ cấp tiền ăn + Tip + Hoa hồng + Thưởng). Tháng off 3 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật). Hưởng đầy đủ theo chính sách phúc lợi của Công ty: Nghỉ lễ tết theo quy định, Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13... Có chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. Được tham gia đào tạo và huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc. Môi trường làm việc năng động, phát triển, có cơ hội thăng tiến
Thu nhập từ 12- 20 triệu (Lương cứng + Lương ca + Phụ cấp tiền ăn + Tip + Hoa hồng + Thưởng).
Tháng off 3 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật).
Hưởng đầy đủ theo chính sách phúc lợi của Công ty: Nghỉ lễ tết theo quy định, Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13...
Có chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
Được tham gia đào tạo và huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc.
Môi trường làm việc năng động, phát triển, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÍCH KOREA SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BÍCH KOREA SPA

BÍCH KOREA SPA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn 11, Park 3 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

