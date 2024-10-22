Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 402 Phạm Thái Bường, Khu Phố Mỹ Khánh, Phường Tân Phong, Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Theo dõi và chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu,..phục vụ khách hàng chu dáo
- Thực hiện trực tiếp các liệu trình theo khách hàng theo tiêu chuẩn quy định
- Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói và dịch vụ dựa trên tình trạng khách
- Kiểm tra, giữ gìn vệ sinh khu vực gường và thay mới dụng cụ sau mõi suất

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, có khả năng xữ lý tình huống
- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực spa
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
- Được tham gia đầy đủ BHXH, Thuế TNCN
- Thưởng cuối năm, sinh nhất...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu thương mại dịch vụ (tầng 1), số L0.04, Lô L Chung cư lô, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

