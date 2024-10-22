Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 402 Phạm Thái Bường, Khu Phố Mỹ Khánh, Phường Tân Phong, Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Theo dõi và chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu,..phục vụ khách hàng chu dáo

- Thực hiện trực tiếp các liệu trình theo khách hàng theo tiêu chuẩn quy định

- Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói và dịch vụ dựa trên tình trạng khách

- Kiểm tra, giữ gìn vệ sinh khu vực gường và thay mới dụng cụ sau mõi suất

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, có khả năng xữ lý tình huống

- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực spa

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc

- Được tham gia đầy đủ BHXH, Thuế TNCN

- Thưởng cuối năm, sinh nhất...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

