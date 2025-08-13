Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Hanaka - Đồng Nguyên - Từ Sơn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực;

Thực hiện đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thực hiện đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập;

Duy trì thực hiện chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;

Thiết lập và phát triển văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh mối quan hệ với các bên bao gồm Phòng ban;

Hỗ trợ và báo cáo cho Trưởng phòng đào tạo và phát triển trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

Khả năng tiếp nhận, phân tích và xử lý số liệu.

Thành thạo tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo máy tính, MS office.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Tuyển dụng và đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng lương tháng 13 và thưởng thành tích hằng năm;

Được nghỉ nhiều ngày thứ 7/tháng (đa số thứ 7 được nghỉ)

Môi trường đào tạo, làm việc chuyên nghiệp, văn minh, công bằng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH MSIG 24h

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết;

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Có xe đưa đón CBCNV đi hành chính (tuyến Hà Nội/Bắc Ninh)

Thưởng 2 tháng lương khi làm việc đủ các mốc 5 năm, 10 năm và thưởng thêm các mốc khác

Phụ cấp thâm niên từ 5% trở lên khi làm việc đủ 1 năm trở lên

