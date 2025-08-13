Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Hanaka

- Đồng Nguyên

- Từ Sơn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng.
Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực;
Thực hiện đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.
Thực hiện đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập;
Duy trì thực hiện chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
Thiết lập và phát triển văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh mối quan hệ với các bên bao gồm Phòng ban;
Hỗ trợ và báo cáo cho Trưởng phòng đào tạo và phát triển trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.
Khả năng tiếp nhận, phân tích và xử lý số liệu.
Thành thạo tiếng Anh.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo máy tính, MS office.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Tuyển dụng và đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng lương tháng 13 và thưởng thành tích hằng năm;
Được nghỉ nhiều ngày thứ 7/tháng (đa số thứ 7 được nghỉ)
Môi trường đào tạo, làm việc chuyên nghiệp, văn minh, công bằng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH MSIG 24h
Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết;
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
Có xe đưa đón CBCNV đi hành chính (tuyến Hà Nội/Bắc Ninh)
Thưởng 2 tháng lương khi làm việc đủ các mốc 5 năm, 10 năm và thưởng thêm các mốc khác
Phụ cấp thâm niên từ 5% trở lên khi làm việc đủ 1 năm trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company

Công Ty Cổ Phần Hanacans Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

