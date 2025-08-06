Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

+ Hỗ trợ KH sử dụng phần mềm

+ Trao đổi với KH để làm rõ nhu cầu về tính năng của phần mềm

+ Chuẩn bị tài liệu đặc tả tính năng, flowchart, mockup để làm việc với team kỹ thuật

+ Nghiên cứu thị trường, nhu cầu KH

+ Làm việc nhóm cùng các phòng ban khác và một số công việc cụ thể được giao

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên ứng viên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin;

+ Giao tiếp tiếng anh tốt;

+ Ham học hỏi, chăm chỉ, có đam mê với ngành công nghệ, thương mại điện tử.

Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của luật lao động.

- Lương thưởng theo năng lực của mỗi cá nhân (mức lương có thể deal thêm khi tham gia phỏng vấn), tháng lương thứ 13.

- Phụ cấp ăn trưa và phí gửi xe.

- Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty.

- Tham gia các sự kiện, workshop của công ty, chế độ du lịch hàng năm, sinh nhật hàng tháng.

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Được cung cấp máy tính làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin