Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô CN 8 Cụm CN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Theo dõi công việc mua hàng nội địa và quốc tế
- Cập nhật, tìm kiếm nhà cung cấp mới, hàng hóa mới.
- Theo dõi xác nhận tiến độ giao hàng bên nhà cung cấp.
- Nhập phiếu xuất kho và hóa đơn bao bì vào phần mềm.
- Đối chiếu, kiểm tra số lượng từ phần mềm và số lượng trên hóa đơn đỏ để ra phiếu duyệt chi thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
- Cung cấp thông tin giá cho phòng kinh doanh tính giá để chào cho khách
- Kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng
- Và một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Mua hàng.
- Cụ thể trao đổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/ ĐH
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Ưu tiên kinh nghiệm mua hàng trong công ty sản xuất.
- Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng quốc tế, xuất nhập khẩu
- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng trung
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Có khả năng làm việc nhóm
- Khả năng thương lượng tốt
- Giao tiếp tốt, cẩn thận

Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất: Ô CN 8 Cụm CN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số nhà 86 Đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-11-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366606
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Tuyển Video Editor CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SYBSY
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH HDG Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH HDG Corporation
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Tiến Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH MATSUO INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH MATSUO INDUSTRIES VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng LINK VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu LINK VIET NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO ĐÔNG DƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO ĐÔNG DƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm