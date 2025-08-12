Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô CN 8 Cụm CN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Theo dõi công việc mua hàng nội địa và quốc tế

- Cập nhật, tìm kiếm nhà cung cấp mới, hàng hóa mới.

- Theo dõi xác nhận tiến độ giao hàng bên nhà cung cấp.

- Nhập phiếu xuất kho và hóa đơn bao bì vào phần mềm.

- Đối chiếu, kiểm tra số lượng từ phần mềm và số lượng trên hóa đơn đỏ để ra phiếu duyệt chi thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

- Cung cấp thông tin giá cho phòng kinh doanh tính giá để chào cho khách

- Kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng

- Và một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Mua hàng.

- Cụ thể trao đổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/ ĐH

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên kinh nghiệm mua hàng trong công ty sản xuất.

- Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng quốc tế, xuất nhập khẩu

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng trung

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Có khả năng làm việc nhóm

- Khả năng thương lượng tốt

- Giao tiếp tốt, cẩn thận

Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất: Ô CN 8 Cụm CN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin