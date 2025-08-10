Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
- Hồ Chí Minh: Kita E
- Commerce And Enterprise Service 79 Vo Van Kiet Str, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh City, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
- Quay và Chỉnh sửa video: Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video để tạo ra các video ngắn hấp dẫn, thú vị và chuyên nghiệp cho TikTok.
- Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để phát triển ý tưởng và nội dung mới, phù hợp với xu hướng và đối tượng khán giả của TikTok.
- Sử dụng các hiệu ứng, bộ lọc, âm thanh và âm nhạc để làm nổi bật video và tạo ấn tượng mạnh mẽ.
- Theo dõi tiến độ và đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng hạn.
- Cập nhật thường xuyên về các xu hướng mới trên TikTok để đảm bảo nội dung luôn tươi mới và phù hợp.
- Đảm bảo tất cả các video đạt tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và âm thanh trước khi đăng tải.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, hoặc các công cụ chỉnh sửa video khác.
- Có khả năng sáng tạo
- Hiểu biết về TikTok: Nắm bắt tốt về cách thức hoạt động, các xu hướng, và đối tượng người dùng của TikTok.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, với khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết
Môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
