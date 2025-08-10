Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kita E - Commerce And Enterprise Service 79 Vo Van Kiet Str, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh City, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Quay và Chỉnh sửa video: Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video để tạo ra các video ngắn hấp dẫn, thú vị và chuyên nghiệp cho TikTok.

- Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để phát triển ý tưởng và nội dung mới, phù hợp với xu hướng và đối tượng khán giả của TikTok.

- Sử dụng các hiệu ứng, bộ lọc, âm thanh và âm nhạc để làm nổi bật video và tạo ấn tượng mạnh mẽ.

- Theo dõi tiến độ và đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng hạn.

- Cập nhật thường xuyên về các xu hướng mới trên TikTok để đảm bảo nội dung luôn tươi mới và phù hợp.

- Đảm bảo tất cả các video đạt tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và âm thanh trước khi đăng tải.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa video, đặc biệt là cho các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, YouTube, v.v.

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, hoặc các công cụ chỉnh sửa video khác.

- Có khả năng sáng tạo

- Hiểu biết về TikTok: Nắm bắt tốt về cách thức hoạt động, các xu hướng, và đối tượng người dùng của TikTok.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, với khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 11 triệu – 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng lễ, tết

Môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.