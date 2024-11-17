Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

· Triển khai lắp đặt, bảo hành, bảo trì thiết bị GSHT trên ô tô, xe máy, các phương tiện vận tải.

· Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.

· Hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ cũng như trang thiết bị (GPS, Hộp đen định vị...)

· Tư vấn đến khách hàng về sản phẩm (GPS, Hộp đen định vị...), phương thức lắp đặt, quy trình hoạt động và vận hành của trang thiết bị trên phương tiện như xe máy, ô tô.

· Linh động di chuyển theo lịch trình của công ty sắp xếp.