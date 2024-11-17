Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO
- Hồ Chí Minh: 233/3 Đặng Thùy Trâm, P.13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
· Triển khai lắp đặt, bảo hành, bảo trì thiết bị GSHT trên ô tô, xe máy, các phương tiện vận tải.
· Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.
· Hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ cũng như trang thiết bị (GPS, Hộp đen định vị...)
· Tư vấn đến khách hàng về sản phẩm (GPS, Hộp đen định vị...), phương thức lắp đặt, quy trình hoạt động và vận hành của trang thiết bị trên phương tiện như xe máy, ô tô.
· Linh động di chuyển theo lịch trình của công ty sắp xếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Ưu tiên chuyên ngành Điện - Điện tử Viễn thông.
· Tốt nghiệp trung cấp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO Thì Được Hưởng Những Gì
· Chế độ phúc lợi: trợ cấp cơm trưa và các chế độ khác theo quy định công ty.
· Trợ cấp xăng xe và điện thoại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
