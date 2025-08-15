Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16, Đường số 1, Cityland, Phường 10, Gò Vấp, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu tiêu chuẩn ISO, phục vụ công tác đánh giá chứng nhận và đào tạo trong doanh nghiệp.
Tiến hành đánh giá chứng nhận và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn & sức khỏe nghề nghiệp, công nghệ thông tin (ISO 9001, 14001, 22000, 45001, HACCP,…).
Xây dựng tài liệu, bài giảng, công cụ hỗ trợ đào tạo.
Tổ chức đào tạo, hội thảo trực tiếp hoặc trực tuyến.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả đào tạo và đề xuất cải tiến.
Chuẩn bị hồ sơ trước khi đánh giá.
Đi công tác tại các doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp ĐẠI HỌC trở lên các ngành: Quản lý Chất lượng, Kỹ thuật, Xây dựng, Thực phẩm, Hóa học, Sinh học, Môi trường, Công nghệ thông tin, hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
Có tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm thực tế làm việc trong các nhà máy sản xuất (QA nhà máy sản xuất).
Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, có khả năng giải quyết vấn đề và đề xuất giải pháp hiệu quả.
Có trách nhiệm trong công việc và có khả năng học hỏi kiến thức mới.
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, giải thích, thuyết trình tốt.
Có kinh nghiệm tư vấn, đào tạo, đánh giá hệ thống ISO là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong tổ chức chứng nhận uy tín quốc tế.
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo kinh nghiệm + phụ cấp ăn trưa (40k/ngày) + Thưởng khi vượt định mức. TỔNG THU NHẬP T 15 – 30 TR.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ, trung thu, theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 , Nhà số 33 đường A4 , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

