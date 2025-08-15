Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 315, đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khảo sát khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Công ty.

Tiếp nhận thông tin, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo quy định.

Thực hiện công việc liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng(CR)

(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có ngoại hình ưa nhìn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc.

Sử dụng máy tính thành thạo.

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ổn định.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty.

Được ăn trưa tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin