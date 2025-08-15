Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 315, đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ khảo sát khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Công ty.
Tiếp nhận thông tin, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo quy định.
Thực hiện công việc liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng(CR)
(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có ngoại hình ưa nhìn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết các khiếu nại khách hàng.
Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc.
Sử dụng máy tính thành thạo.
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.
Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ổn định.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty.
Được ăn trưa tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
