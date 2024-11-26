Tuyển Bác sĩ Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 43 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành máy ghi điện não đồ vi tính (EEG).
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thực hiện chẩn đoán và thu thập dữ liệu.
Bảo quản, kiểm tra và bảo trì thiết bị đảm bảo máy luôn hoạt động tốt.
Hướng dẫn bệnh nhân thực hiện quy trình đo điện não một cách thoải mái và hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, tỉ mỉ, và có trách nhiệm trong công việc
Sẵn sàng học hỏi, làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực y tế hoặc tâm lý.
Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án và đầy đủ phúc lợi.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng.
Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý.
Cơ hội hợp tác cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng.
Cơ hội tham gia miễn phí các hoạt động đào tạo, hội thảo của Viện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
