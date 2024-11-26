Tuyển Bác sĩ Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 43 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành máy ghi điện não đồ vi tính (EEG).

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thực hiện chẩn đoán và thu thập dữ liệu.

Bảo quản, kiểm tra và bảo trì thiết bị đảm bảo máy luôn hoạt động tốt.

Hướng dẫn bệnh nhân thực hiện quy trình đo điện não một cách thoải mái và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, tỉ mỉ, và có trách nhiệm trong công việc

Sẵn sàng học hỏi, làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực y tế hoặc tâm lý.

Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án và đầy đủ phúc lợi.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng.

Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý.

Cơ hội hợp tác cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng.

Cơ hội tham gia miễn phí các hoạt động đào tạo, hội thảo của Viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin