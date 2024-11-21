Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH DONGGUAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mô tả công việc

Vận chuyển hàng hóa cho khách hàng và chuyển hàng về kho hàng công ty

Giao hàng tới các địa điểm theo lịch trình được sắp xếp

Thu tiền khách hàng theo đơn hàng

Tuân thủ lộ trình được chỉ định và thời gian giao hàng

Tuân thủ luật giao thông vận tải và lái xe an toàn

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa tại kho.

Phụ trách quản lý xe, đăng ký, đăng kiểm, đưa đi sửa chữa, bảo dưỡng định kì.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2 trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lái xe giao hàng tại các tuyến Tỉnh và nội thành Hà Nội

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 đồng – 15.000.000 đồng + thưởng cuối năm, lễ, tết.

Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.

Hỗ trợ chỗ ở (ăn uống tự túc), chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.

Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin