Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH DONGGUAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DONGGUAN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH DONGGUAN

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mô tả công việc
Vận chuyển hàng hóa cho khách hàng và chuyển hàng về kho hàng công ty
Giao hàng tới các địa điểm theo lịch trình được sắp xếp
Thu tiền khách hàng theo đơn hàng
Tuân thủ lộ trình được chỉ định và thời gian giao hàng
Tuân thủ luật giao thông vận tải và lái xe an toàn
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa tại kho.
Phụ trách quản lý xe, đăng ký, đăng kiểm, đưa đi sửa chữa, bảo dưỡng định kì.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2 trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lái xe giao hàng tại các tuyến Tỉnh và nội thành Hà Nội
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 đồng – 15.000.000 đồng + thưởng cuối năm, lễ, tết.
Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.
Hỗ trợ chỗ ở (ăn uống tự túc), chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DONGGUAN

CÔNG TY TNHH DONGGUAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 Đường Hải Triều, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

