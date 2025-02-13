Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Beetsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Công ty TNHH Beetsoft
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty TNHH Beetsoft

Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà 6th Elements, Đ. Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Tham gia phát triển tính năng mới của ứng dụng.
Bảo trì ứng dụng xem video với khách hàng Nhật Bản.
Phối hợp với team để triển khai sản phẩm hiệu quả.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Thuật:
Thành thạo Kotlin và các framework phát triển Android.
Hiểu biết sâu về Android SDK, Jetpack Components, và các kiến trúc như MVVM/MVP.
Có kinh nghiệm tích hợp RESTful APIs và các API bên thứ ba.
Kinh nghiệm sử dụng các thư viện video.
Kiến thức về giao thức streaming video là một lợi thế.
Kinh Nghiệm:
Từ 3 năm trở lên kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android.
Có kinh nghiệm trong các dự án liên quan đến video streaming hoặc media là lợi thế.
Công Cụ & Quy Trình:
Thành thạo Android Studio, Git và các công cụ CI/CD.
Hiểu biết về các dịch vụ Firebase như Analytics, Notifications và push notifications.
Kỹ Năng Mềm:
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Beetsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với khách hàng Nhật Bản.
Tham gia vào các dự án công nghệ cao, có tính thử thách và học hỏi.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Tháng lương thứ 13.
Khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Beetsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Beetsoft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Toà nhà 6th Elements, Đ. Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

