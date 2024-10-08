Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Lập trình viên iOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tham gia vào toàn bộ giai đoạn của vòng đời phát triển sản phẩm Phụ trách thiết kế, review, viết và test code để tạo ra các tính năng mới, và sản phẩm mới Phát triển tốt source code, design, và tiến hành unit test Phụ trách fix bugs, maintain, tối ưu và nâng cao các module của sản phẩm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động trên nền tảng iOS Kết hợp với Leader và team để đưa ra được ước tính và kế hoạch cho dự án
Tham gia vào toàn bộ giai đoạn của vòng đời phát triển sản phẩm
Phụ trách thiết kế, review, viết và test code để tạo ra các tính năng mới, và sản phẩm mới
Phát triển tốt source code, design, và tiến hành unit test
Phụ trách fix bugs, maintain, tối ưu và nâng cao các module của sản phẩm
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm
Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động trên nền tảng iOS
Kết hợp với Leader và team để đưa ra được ước tính và kế hoạch cho dự án

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera
Cơ bản:
Có hiểu biết tốt về Swift, Objective-C Có hiểu biết tốt về Design pattern (MVC, MVVM,..) Có hiểu biết tốt về cách tạo giao diện người dùng với Storyboard, XIB và theo từng chủ đề Có hiểu biết về AutoLayout và Constraint Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics là lợi thế Có kinh nghiệm đẩy sản phẩm lên App Store
Có hiểu biết tốt về Swift, Objective-C
Có hiểu biết tốt về Design pattern (MVC, MVVM,..)
Có hiểu biết tốt về cách tạo giao diện người dùng với Storyboard, XIB và theo từng chủ đề
Có hiểu biết về AutoLayout và Constraint
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics là lợi thế
Có kinh nghiệm đẩy sản phẩm lên App Store
Nâng cao:
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm iOS Native (Swift, Objective-C) Có kinh nghiệm quản lý quy trình hàng đợi và đa luồng Có kinh nghiệm về module architecture là lợi thế Có kinh nghiệm làm việc với UI, Interface Builder và AutoLayout Hiểu biết về các nguyên tắc SOLID và viết code sạch Hiểu rõ về toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Có kỹ năng tích hợp và kiểm tra đơn vị đã được chứng minh (Unit testing) Có khả năng xử lý tất cả khía cạnh của việc phát triển bộ tính năng một cách độc lập, và có thể tích hợp tính năng đó vào dự án lớn Có kinh nghiệm về sử dụng mạng xã hội trên iOS như Facebook, Twitter,... và các loại quảng cáo như trên iAD,... Có khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới; Có tư duy logic, tư duy sản phẩm tốt Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera là lợi thế
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm iOS Native (Swift, Objective-C)
Có kinh nghiệm quản lý quy trình hàng đợi và đa luồng
Có kinh nghiệm về module architecture là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với UI, Interface Builder và AutoLayout
Hiểu biết về các nguyên tắc SOLID và viết code sạch
Hiểu rõ về toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Có kỹ năng tích hợp và kiểm tra đơn vị đã được chứng minh (Unit testing)
Có khả năng xử lý tất cả khía cạnh của việc phát triển bộ tính năng một cách độc lập, và có thể tích hợp tính năng đó vào dự án lớn
Có kinh nghiệm về sử dụng mạng xã hội trên iOS như Facebook, Twitter,... và các loại quảng cáo như trên iAD,...
Có khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới;
Có tư duy logic, tư duy sản phẩm tốt
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận với range:
Level Senior: 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ
Level Middle: 18.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Level Junior: 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building. Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: toà nhà Đồng Lợi, số 2 ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

