Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Real-time in-app notifications (Web/Mobile) sử dụng WebSocket hoặc Server-Sent Events (SSE).

Push notifications (FCM/APNS) cho mobile app.

Email/SMS (SendGrid, Twilio, Viettel API…) cho OTP, biến động số dư, khuyến mãi.

2. Tích hợp với hệ thống Core Banking:

Nhận dữ liệu từ core banking (giao dịch, thanh toán, vay) qua Kafka/RabbitMQ.

Xử lý logic routing thông báo (ví dụ: gửi SMS cho giao dịch lớn > 50 triệu VND).

3. Đảm bảo tuân thủ & bảo mật:

Mã hoá dữ liệu nhạy cảm (thông tin tài khoản, số điện thoại).

Logging đầy đủ để audit theo yêu cầu ngân hàng.

4. Tối ưu hiệu suất & độ tin cậy:

Xử lý high throughput (hàng chục nghìn thông báo/giây) trong giờ cao điểm.

Cơ chế retry khi gửi thất bại, tránh mất thông báo.

5. Làm việc với các team liên quan:

DevOps: Triển khai hệ thống trên private cloud của ngân hàng (nếu có).

Security team: Penetration testing, fix lỗ hổng.

3+ năm với Java (Spring Boot)

Hiểu sâu về RESTful API, message queue (Kafka/RabbitMQ)

Database: SQL (Oracle, PostgreSQL) + Redis; Experience với transactional data

Bảo mật & Compliance: Quen thuộc với PCI DSS, OWASP Top 10; Đã từng làm dự án yêu cầu xác thực (2FA, JWT encryption)

Ưu tiên ứng viên: Đã từng làm việc với core banking system (Finacle, T24, Temenos); Biết giao thức ISO 8583 và có kinh nghiệm với event-driven architecture

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-4 tháng lương

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Hỗ trợ ăn trưa 50k/ngày

Gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

