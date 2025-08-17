Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia các dự án, cơ hội làm việc với các lập trình viên trưởng giàu kinh nghiệm.

- Tham gia lập kế hoạch, thiết kế, lập tài liệu, phát triển, thử nghiệm, xử lý sự cố, cài đặt và tích hợp các ứng dụng kinh doanh.

- Phát triển và bảo trì các ứng dụng web. Đảm bảo chất lượng mã nguồn theo các thông lệ tốt nhất của ngành. Chia nhỏ nhiệm vụ một cách rõ ràng và thực hiện trong thời gian quy định.

- Làm việc nhóm để chia sẻ và tích lũy kiến thức kỹ thuật. Nhanh chóng học hỏi và thích nghi với các công nghệ mới với sự giám sát tối thiểu.

- Ghi chép công việc một cách chính xác và cung cấp hỗ trợ nội bộ khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm Java. Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính hoặc tương đương. Thành thạo Java và Spring Boot.

- Kinh nghiệm với MySQL, MSSQL và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Kiến thức về JavaScript, HTML, XML, CSS và Angular.

- Kỹ năng kỹ thuật, phân tích và giải quyết vấn đề vững chắc.

- Hiểu biết sâu sắc về OOP, nguyên lý SOLID và các mẫu thiết kế.

Tại Alpaca Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

• Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

• Được hỗ trợ cần thiết.

• Mức lương cạnh tranh kèm theo thưởng hoàn thành hợp đồng dựa trên hiệu suất.

• Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm và các kỹ năng chuyên môn cần thiết.

• Văn hóa làm việc năng động, cởi mở, khuyến khích sự phát triển và đổi mới cá nhân.

• Các phúc lợi bổ sung phù hợp với chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpaca Solutions

