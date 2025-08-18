Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h00 – 17h30 (Mùa hè); 8h30

- 17h30 (Mùa đông) các ngày Thứ 2

- Thứ 6, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng cần tuyển: 06
Vị trí làm việc: Phòng Tích hợp hệ thống_ Khối Công nghệ
Địa điểm làm việc: 22 Láng Hạ, Láng, Hà Nội
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Mùa hè); 8h30 - 17h30 (Mùa đông) các ngày Thứ 2 - Thứ 6
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty;
- Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và vận hành, bảo trì ứng dụng.
- Hỗ trợ đối tác và các phòng ban khác;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin, Công nghệ dữ liệu, Hệ thống thông tin,.....
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java
- Có hiểu biết cơ bản về bảo mật, quản lý tuân thủ, an ninh thông tin.
- Có khả năng đọc và hiểu nhanh tài liệu nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu dự án.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
- Hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng, MobileBanking, InternetBanking là một lợi thế
- Biết ứng dụng công cụ AI trong công việc
- Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc
- Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới
- Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 2000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập gần 20 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…
Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông, CLB Bóng đá, CLB Yoga, CLB Điền kinh, CLB Bơi
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

