Tuyển IT phần mềm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển dự án theo yêu cầu.

Tham gia triển khai, vận hành hệ thống cho nội bộ và đối tác.

Nghiên cứu các công nghệ mới, có hàm lượng kỹ thuật cao phục vụ cho các dự án của công ty.

Triển khai các hệ thống micro service cho các dự án AI & Machine Learning của TT Khoa học Dữ liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp các Đại Học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Điện tử viễn thông

Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

Yêu cầu nắm vững giải thuật cơ bản, có tư duy logic lập trình tốt

Tư duy logic, khả năng phản biện, khả năng phân tích, học hỏi nhanh.

Có kinh nghiệm lập trình Java (Spring boot, Backend, Restful, Thymeleaf...);

Có kinh nghiệm lập trình Frontend (ReactJS, NexJS, VueJS...);

Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu Oracle hoặc CSDL tương tự;

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, tâm lý vững

Chủ động trong công việc đề cao tính tự giác cả làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, giao tiếp cơ bản

Có trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo tuân thủ an ninh dữ liệu.

Có kinh nghiệm với các công nghệ NoSQL, Redis, Mongo, Rabbit, Kafka là lợi thế

Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ Bigdata là một lợi thế

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

Các câu lạc bộ:

+ CLB Cầu lông

+ CLB Bóng đá

+ CLB Yoga

+ CLB Điền kinh

+ CLB Bơi

Ghi chú: Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin